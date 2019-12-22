Доктор наук заявила о вреде воды для организма

Доктор медицинских наук Алла Погожева заявила, что чрезмерное употребление воды чревато негативными последствиями для организма. По словам специалиста, в большом количестве она может повысить распад белков и вывести из организма полезные витамины и микроэлементы, сообщают "Невские Новости".

Погожева отметила, что пить воду нужно в меру – не более 2,5 литра в день. В противном случае могут пострадать сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы. Исследователь также напомнила, что вода поступает в организм не только в чистом виде, но также с супами, кофе, чаем, молоком и другими жидкими блюдами.