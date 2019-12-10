Врач рассказала о способах избежать гипертонии

Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, каким образом можно предотвратить развитие гипертонии. Врач отметила, что для этого нужно оберегать органы, которые больше всего страдают от недуга – мозг, сердце, почки и сосуды, сообщает телеканал "Царьград".
По словам медика, для защиты от повышенного артериального давления следует не только есть меньше сладкой и соленой пищи, но и вести правильный образ жизни. Важно отказаться от курения и заняться спортом, однако если первые признаки гипертонии уже проявились – нужно принять лекарства короткого действия.
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