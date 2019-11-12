Цирроз и язва: после 35 лет мужчин становится меньше

Смелов уточнил, что в детстве и молодом возрасте, вплоть до 30–35 лет сильная половина человечества численно превосходит слабую. А после происходит перелом в иную сторону, и это соотношение не меняется уже больше века.
По данным "Комсомольской правды", в возрастной категории 30-34 года на одну тысячу мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35-39 лет – уже 1021 женщина. С каждой последующей возрастной группой мужчин становится все меньше.
В Минздраве пояснили, что смертность среди мужчин обусловлена пристрастием к алкоголю, развитием цирроза, язвы желудка, гипертонической болезни. Большие показатели у смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
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