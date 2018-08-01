Медики раскрыли страшную опасность футбола для женщин

Ученые из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке выяснили, что эта спортивная игра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Они чаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм для них в пять раз серьезнее.

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