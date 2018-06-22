Соль признали смертельно опасной

Американские специалисты из Университета Бригама Янга выявили прямую связь между количеством употребляемой человеком соли и риском преждевременной смерти. Чтобы доказать это, они провели долговременное исследование.



В эксперименте приняли участие 2974 человека от 30 до 54 лет. Все они были подвержены незначительному повышению артериального давления.

Специалисты измеряли показатели соли в организме добровольцев на протяжении 24 часов. Ее количество определялось с помощью различных методов. За состоянием участников наблюдали в течение 24 лет, и за это время умерли 272 человека, сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что есть прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Дело в том, что натрий способствует задержке воды в сосудах, которые начинают работать в несколько раз интенсивнее.

Такой ритм ведет к изнашиваемости сосудов, они теряют эластичность, ухудшается их способность расширяться. В результате необходимое количество крови в организм не попадает, что провоцирует инфаркты и инсульты.

Ранее специалисты из британских университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсировать вред от чрезмерного употребления соли. Оказалось, даже при правильном рационе соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.

