Соль признали смертельно опасной
В эксперименте приняли участие 2974 человека от 30 до 54 лет. Все они были подвержены незначительному повышению артериального давления.
Специалисты измеряли показатели соли в организме добровольцев на протяжении 24 часов. Ее количество определялось с помощью различных методов. За состоянием участников наблюдали в течение 24 лет, и за это время умерли 272 человека, сообщает MedicalXpress.
Оказалось, что есть прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Дело в том, что натрий способствует задержке воды в сосудах, которые начинают работать в несколько раз интенсивнее.
Такой ритм ведет к изнашиваемости сосудов, они теряют эластичность, ухудшается их способность расширяться. В результате необходимое количество крови в организм не попадает, что провоцирует инфаркты и инсульты.
Ранее специалисты из британских
университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания,
компенсировать вред от чрезмерного употребления соли. Оказалось, даже при
правильном рационе соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.
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