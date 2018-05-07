Выявлена смертельная опасность соцсетей для женщин
Чрезмерное увлечение социальными сетями развивает у девушек неадекватное восприятие собственной внешности и понижает самооценку. Такой вывод сделали на основе изучения сотни молодых женщин ученые из Университета Южного Уэльса.
Пользователи соцсетей, уделяющие им более полутора часов в день, в наибольшей степени озабочены тем, как окружающие воспринимают их тело. Они больше других стремятся иметь идеальную фигуру. В особенности это касается пристрастия к тем социальным сетям, центральную роль в которых играет размещение фотографий, выяснили исследователи.
Соцсети не мотивируют к самосовершенствованию, а лишь создают предпосылки к неадекватному восприятию собственного тела. Что, в свою очередь, становится источником психологических проблем, считают ученые. В то же время, у исследователей появились сомнения. Они не смогли ответить на следующий вопрос: чрезмерное пристрастие к фотоблогам – это причина низкой самооценки женщин, или, напротив, ее следствие.
Участникам прошедшей в Ноттингеме научной конференции напомнили, что есть различные мнения по поводу влияния соцсетей на человека. Одни считают, что социальные сети даже могут продлить жизнь человека – в том случае, если они дополняют, а не заменяют реальное общение. Однако большинство исследователей все же считают, что чрезмерное внимание, уделяемое подобным сайтам, чревато развитием стресса.
Коротко о моей самооценке#самооценка pic.twitter.com/sVDyZbohTR— Ксения Маркова (@zTuxQ8YQqHFbvWI) 16 марта 2017 г.
Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили: фотоблоги чаще, чем другие виды соцсетей, вызывают у пользователей ассоциацию с такими словами, как "тревога", "депрессия", "одиночество" и "издевательство", пишет "МК". Особенно это наблюдение касается сети Instagram.
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