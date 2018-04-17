Найдены смертоносные гены-мутанты

Коварный недуг не поддается полному излечению. Болезнь характеризуется высоким кровяным давлением в артериях, ведущих от сердца к легким, что со временем приводит к остановке сердца. Половина пациентов умирают в течение пяти лет.

Специалисты проанализировали ДНК тысячи пациентов с ЛАГ. Оказалось, что заболевание связано с мутациями в генах ATP13A3, AQP1, SOX17, GDF2 и BMPR2, передает BBC News.

Так, гены BMPR2 и GDF2 участвуют в процессе формирования костей, росте клеток и образовании различных тканей из стволовых клеток. SOX17 регулирует активность других генов, связанных с развитием эмбриональных тканей. AQP1 транспортирует молекулы воды через клеточную мембрану, а ATP13A3 – передвижение катионов и образование молекул АТФ.

Кроме того, были идентифицированы мутации в генах, связь которых с ЛАГ уже известна. По мнению ученых, результаты исследования помогут найти новые методы терапии заболевания.

Ранее британские ученые выступили с заявлением о том, что люди-"совы" рискуют умереть раньше, чем так называемые жаворонки. В докладе отмечается, что любители работать по ночам наиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни может спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных расстройств и психических отклонений.