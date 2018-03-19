Россиян спасет от наркомании прививка

В Национальном научном центре наркологии (ННЦ) создается вакцина от наркозависимости. Препарат будет блокировать действие психотропных веществ за счет выработки антител к нему.

В основе средства – иммуноглобулины, полученные из лошадиной крови. "Цель действия этих антител – связать наркотик в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела", – процитировала старшего научного сотрудника лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Асю Берзину газета "Известия". Опыты на животных показали, что эффект от препарата сохраняется на целый год после введения, поэтому прививаться необходимо будет повторно.

По словам директора научного центра Татьяны Клименко, в разработке уже пройден "очень серьезный этап". Если испытания пройдут успешно, вакцину можно будет вводить молодым людям в рамках профилактики наркомании. "Например, это можно делать, начиная с возраста 12-13 лет", – добавила Клименко.

В прошлом году Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты анкетирования, согласно которому большинство опрошенных россиян одобряют введение уголовной ответственности за употребление наркотиков. Такой точки зрения придерживаются 78% респондентов. Против свободной продажи наркотиков выступают 93% россиян, в то же время 6% участников опроса допускают легализацию легких наркотиков.