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Здоровье

Как распознать подростка-наркомана

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Что родители должны знать о современных наркотиках, и куда бежать, если заподозрили подростка в употреблении запрещенных препаратов? Об этом Dni.Ru рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.
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Какие наркотики в моде

Первое, о чем стоит знать, – наркотики изменили свою структуру.  Если в начале 90-х была популярна опиатная группа, в которую входили героин, морфин, метадон, мак и подобные препараты, а в нулевых на рынке царствовал кокаин, то сегодня приличная его доля принадлежит синтетическим наркотикам.

Это курительные смеси, так называемые соли и спайсы, которые нашли свою аудиторию, потому что их не нужно колоть. Подобные "дизайнерские наркотики", которые делаются из самых разных составляющих, постоянно "мутируют", как вирус гриппа. Из опасных галлюциногенных "новинок" – баттер, концентрированная вытяжка их конопли. Его курят через кальян, в России он только появляется. Не стоит забывать и про кокаин, причем, если несколько лет назад он был прерогативой бомонда, то сейчас стал более дешевым, а значит, доступным для подростков.  

Подростки и молодежь, в основном, употребляют метамфитамины и амфетамин, так называемые психостимуляторы. Причем, наличествуют наркотики в любой среде – и в обычной  средней школе, и в престижном колледже или университете.  Если у подросшего ребенка много карманных денег, и он условно относится к "золотой молодежи", то ему будет предложен традиционный кокаин или дизайнерский наркотик. Дизайнерские наркотики молодые люди "уважают" за то, что включенные в них эндомиан, атм, амт и прочие компоненты вызывают не только галлюцинации, но и усиливают мозговую активность. То есть позволяют не спать ночами, проще находить общий язык с людьми, зависать в соцсетях, делать разные сложные и сумасшедшие проекты по учебе. 

"Большинство наркозависимых всегда начинает с производных канабис, то есть анаши, которые курят. Это может быть гашиш, гидропоника, любые курительные производные.  Они вовсе не столь безобидны, как принято считать. Потом в ход идут таблетки. Затем – амфетамин, который нюхают. А после этого уже переходят на внутримышечные и внутривенные введения, появляются тяжелые наркотики – героин, метадон и так далее. Вот такая традиционная схема. В основе ее лежит самообман – я же просто курю, не в вену же колю. Это позволяет длительное время скрывать употребление. Родители видят, что подросток находится в измененном состоянии сознания, но не могут понять, что с ним. Списывают на переходный возраст, депрессию, первую любовь. А все несколько серьезнее", - рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

Фото: GLOBAL LOOK press

Подростки, разумеется, не верят, что наркотики могут нанести вред. Однако те же опиаты больше разрушают соматику организма – печень, почки поджелудочную железу. "Синтетические наркотики и кокаин в большей степени влияют на центральную нервную систему, разрушают структуру головного мозга. Буквально от 2-3 употреблений кокаина у подростка может случиться кокаиновый психоз, который проявляется паранойей, чрезмерной подозрительностью. Некоторые спайсы могут вызывать сильнейшие галлюцинации, которые заставляют человека совершать опасные для жизни, как своей, так и окружающих, поступки. Достаточно однократного употребления, чтобы получить необратимые изменения клеток головного мозга", – предупреждает врач.

Практически все подростки мастерски маскируют наркотическое опьянение небольшими дозами алкоголя. Близкие чувствуют запах спиртного и думают, что человек просто немного выпил, расслабился, бывает. Следов от инъекций нет. А то, что он съел таблетку или покурил, этого родители видеть не могут. Такая стадия, то есть систематическое "пробование" наркотиков, называется преднаркоманией. Средний возраст экпериментрующих – 14-15 лет.

"Если раньше наркотики покупали у дилеров, в подземных переходах, клубах, то сегодня любой наркотик можно без проблем достать в Интернете. Очень многие современные дети именно так начинают их пробовать. Продавцов находят в тех же социальных сетях.  Подросток просто переводит деньги дилеру, и ему говорят, куда можно подъехать за наркотиком, спрятанным в укромном месте. Это называется "закладка". Поэтому достать запрещенный препарат может любой подросток, даже из вполне благополучной семьи и окружения", – рассказывает Вашкин.

На сто процентов уберечь ребенка от соблазна попробовать наркотики возможно, разве что заперев его дома. Поэтому очень важно, с самого раннего возраста стремиться создать с ним здоровые отношения, основанные на доверии и любви. Следить за тем, чтобы климат в семье был благоприятным. "Пусть подросток знает, что дома его принимают и ждут со всеми его проблемами. Также, стоит банально следить за детьми. Это не значит, что нужно нанимать детектива, взламывать почту и прочую. Следить значит наблюдать. За изменениями поведения, настроении, круга общения. И начинать делать это не когда ему стукнуло 14 лет, а всегда. В этом случае вы сможете научиться видеть, чувствовать свое чадо, и вряд ли не упустите опасный момент", - рекомендует нарколог.

Признаки в поведении подростка под наркотиками

Родителей должны насторожить ментальные признаки: резкая смена настроения, апатия, переходящая в эйфорию. У ребенка появляются новые друзья, невинные с первого взгляда увлечения, на которые он постоянно просит деньги. Подросток может вдруг начать слушать странную музыку – либо чересчур стимулирующую, либо релаксирующую, и главное – делает постоянно в наушниках или закрывшись в комнате. Дети часто отлучаются из дома, блокируют свои ноутбуки, смартфоны, соцсети, выходят из комнаты, если кто-то звонит. Становятся излишне подозрительными, вплоть до мании преследования. Из физических признаков, которые могут насторожить: бессонница (до 4-х суток), отсутствие аппетита или наоборот – поглощение всего подряд, особенно сладкой высокоуглеводной пищи, газировки. Внешние очевидные признаки: разные капсулки, упаковки от таблеток без названия, про которые говорят, что это витамины, трубки, папироски, свернутые бумажки, обгоревшие ложки. И как следствие всего – нежелание учиться, снижение успеваемости, прогулы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но, разумеется, это косвенные признаки. Узнать правду поможет разговор по душам, но ни один человек, употребляющий наркотики, не признается в этом, особенно, если находится в употреблении. Что же делать?

К сожалению, выход один – тест на наркотики. Проводится на моче, определяет почти все виды наркотиков в течение трех минут. "Тут подростки могут быть весьма изобретательными. Например, могут заранее собрать "чистый" биоматериал, и подменить его. Поэтому есть резон провести тестирование прямо в кабинете у нарколога, увы, это порой единственный способ знать наверняка, – советует Вашкин. – Если ребенок отказывается сдавать тест, то это косвенно опять же подтверждает, что он употребляет. Отказ обычно сопровождается "заламыванием рук" (мол, как вы могли подумать), обвинениями взрослых в клевете. После чего родители стыдятся своей подозрительности и больше не пристают с баночкой. А вот если ребенок не употребляет, он соглашается на любые тесты, лишь бы от него отстали. Резюмируя, отмечаю два главных шага старших, если им кажется, что ребенок употребляет наркотики: наблюдение и тестирование. Если тест показал положительный результат и странности в поведении появились не вчера, я рекомендую незамедлительно обратиться к практикующему наркологу на анонимной основе".  

Что делать с наркозависимым подростком

Важно проявлять к нему и ситуации максимум такта. Изначально играть в открытую. Признаться, что да, вы ребенка подозреваете. Попросить сдать тест на наркотики. Объяснить, что не на шутку обеспокоены этой проблемой. Самое главное – убедить подростка, что сейчас вся ваша семья объединяется, чтобы помочь ему, что такое может произойти с любым. Не отрекайтесь, не отворачивайтесь, не траться время на причитания. Не бойтесь: наркомания успешно лечится, если вовремя обратиться к специалистам.

Фото: pixabay.com

Призывы подумать о будущем и о вашем больной сердце на подростка, который находится в употреблении, не подействуют.  Для него наркотики – это просто способ классно провести время, а для родителей – трагедия. Зато в процессе лечения или профилактики прекрасно работают финансово– карательные методы – у подростка отбираются деньги, гаджеты. Негуманно, но это работает.  Плюс родительский контроль – табу на тусовки и повторные тестирования. В этом случае подросток может даже остаться на уровне однократного употребления. Не забудьте намекнуть, что хранение и употребление запрещенных препаратов – это еще и уголовная ответственность.

Лечение от зависимости, даже если это предзависимость, должно проводиться в стационаре.  Дома уже есть факторы, которые заставили подростка попробовать наркотики: образ жизни, окружение. Это в первую очередь необходимо исключить. В стационаре есть возможность понаблюдать за подростком в течение дня, провести все необходимые тестирования, чтобы понять психологическое состояние пациента, возможно, увидеть депрессию, изменения, которые уже произошли с мозгом и соматикой в результате употребления.  От наркомании невозможно вылечиться, побыв пару часов в день в кабинете психолога. Нужна комплексная терапия при постоянном наблюдении психиатра-нарколога.  

Есть государственная статистика, куда попадают лишь, те кто становится на учет в государственных клиниках. А это далеко не все наркоманы. Согласно этой статистике, количество лиц, употребляющих психотропные вещества, уменьшилось. "По моим наблюдениям, количество опиатных наркоманов действительно сократилось процентов на 50. Но общая тенденция сохранилась", – сказал нарколог. 

13 марта 2018, 20:09

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