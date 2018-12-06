Красота и качество жизни женщин в менопаузе
О красоте и качестве жизни женщин в менопаузе "Дни.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог поликлиники "Медросконтракт" Екатерина Зеленская.
К факторам, влияющим на качество жизни в постменопаузе относятся: психологические и эмоциональные стрессы, вазомоторные нарушения (обычно называют "приливы"), которые могут серьезно ухудшить нормальную ежедневную жизнь, артериальная гипертензия, раздражительность, тревожность, бессонница, а также снижение функции яичников, являются фактором риска для развития депрессии.
Кожа – наибольший орган тела, в котором изменения, связанные со старением, являются самыми видимыми. Это орган-мишень для различных гормонов, однако, дефицит эффектов половых гормонов наиболее заметен.
Эстрогены имеют значительные эффекты на многие аспекты физиологии и патофизиологии кожи, оказывая влияние на многие компоненты человеческой кожи, включая эпидермис, дерму, сосудистую сеть, фолликулы волос, сальные, экзокринные и апокринные железы, играя значительные роли в старении кожи, пигментации, росте волос, продукции кожного сала.
Эффекты эстрагенов на кожу проявляются в регулировании синтеза и созревании коллагена, стимуляции пролиферации эпидермиса, регуляции васкуляризации кожи и соединительной ткани, антиоксидантный, противовоспалительный эффект. Также под их влиянием происходит синтез гиалуроновой кислоты, что способствует увеличению тургора кожи, а регулирование продукции кожного сала поддерживает барьерные свойства кожи.
С возрастом происходит изменение многочисленных функций кожи, проявляющееся в снижении сенсорного восприятия, механической защиты, иммунных реакций. Изменяется терморегуляция, выделительная функция (потоотделение, синтез кожного сала). Происходит снижение продукции витамина D и замедляется заживление ран, то есть снижается репаративная функция.
В настоящее время наиболее эффективным методом терапии проявлений менопаузы является менопаузальная гормональная терапия (МГТ), которая должна быть подобрана каждой пациентке индивидуально.
Критерии выбора терапии включают:
Индивидуальный подход с учетом особенностей гормонального фона женщин в постменопаузе создает наиболее комфортные условия для физического и психического здоровья женщины.
Решение принято
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