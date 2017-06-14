Низкое атмосферное давление оказывает негативное влияние на самочувствие человека. Реакция организма может быть индивидуальной: кто-то вообще не заметит резких перепадов, а у кого-то и при небольшом изменении давления уже могут быть проблемы. О том, как пережить скачки давления рассказал специалист.

Погода летом 2017 совсем не похожа на летнюю. Холодно, дождливо, к тому же атмосферное давление скачет. Нормальное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба. С начала июня уже несколько раз оно было значительно ниже нормы. В ночь на 1 июня барометры показали 733,2 миллиметра ртутного столба. 13 июня давление в Москве опустилось до показателя в 731,3 миллиметра ртутного столба, побив рекорд 1982 года, когда было зафиксировано давление в 731,4 миллиметра ртутного столба.В среду, 14 июня, показания барометра на метеостанции ВДНХ упали до отметки 731,5 мм ртутного столба. Синоптики сообщили, что такое атмосферное давление на 15 единиц ниже нормального. От таких перепадов страдают не только метеочувствительные, но и вполне здоровые люди. Практически у всех возникает чувство сонливости и заметно снижается работоспособность.

Общие рекомендации при пониженном атмосферном давлении просты: нужно снизить нагрузку на организм, больше отдыхать. Увеличить в своем рационе продукты, богатые витамином Е и калием – орехи, сухофрукты, семечки, курага, бананы, морковь. Неплохо принять контрастный душ, сделать легкую зарядку, выпить травяной чаи. И как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова считает, что люди могут ощущать неприятные последствия от скачков давления… хотя в первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, легочными. "Нужно сократить физические нагрузки, перенести их на другой день, а людям с хроническими заболеваниями надо принимать те лекарства, которые прописал врач, не забывать про них", – сказала она РИА Новости.

Как известно, уровень метеозависимости определяется иммунитетом и приобретенными болезнями. Поэтому, чем лучше следить за своим физическим и психологическим здоровьем, тем меньше организм будет реагировать на смену атмосферного давления.