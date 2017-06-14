Проживание у аэропорта приводит к преждевременной смерти
Исследование, в котором приняли участие греческие, нидерландские и британские ученые, показало, что проживание в непосредственной близости от аэропортов пагубно сказывается на человеческом здоровье. Главным фактором риска эксперты назвали шум от самолетных двигателей. Результатом постоянной звуковой агрессии становится высокое кровяное давление, которое в итоге может привести к инсульту, пишет Лента.ru.
Результаты своих наблюдений специалисты опубликовали в авторитетном журнале Occupational & Environmental Medicine. В отчете говорится, что для долгосрочных наблюдений был выбран Афинский аэропорт, где ежедневно на взлет и посадку заходит порядка шести сотен самолетов. Принять участие в исследовании согласились 780 человек, из которых 520 все так же проживают около аэропорта.
Живущие в постоянном шуме его практически не замечают. Точнее, не осознают. Тем не менее они даже днем находятся под воздействием звукового агрессивного давления: при замерах уровень шума составлял от 45 до 55 децибел. За все время наблюдения 71 человек получил сердечную аритмию, а 18 – сердечные приступы.
"Исследование показало, что длительное воздействие авиационного шума, особенно в ночное время, связанно со случаями гипертензии и, возможно, сердечно-сосудистыми заболеваниями", – пишут в своем заключении ученые.
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