Названы худшие аэропорты мира
В результате, худшим аэропортом в мире пассажиры назвали международный аэропорт Кувейта. При этом, значительную долю анти-рейтинга занимают английские авиаузлы. Так, на втором месте среди худших оказался аэропорт Гатвик, расположенный в столице Великобритании, пишет "Газета.RU".
На третьем и пятом местах соответственно оказались воздушные гавани Манчестера и Эдинбурга. На четвертую позицию недовольные пассажиры помести аэропорт Ньюарк Либерти, расположенный в американском штате Нью-Джерси.
В рейтинге лучших авиаузлов лидером был признан сингапурский аэропорт Чанги. На его территории можно найти все, что нужно для комфорта путешественников: сад с бабочками, кинотеатр, бассейн, огромные сады и даже искусственный водопад. К 2019 году в воздушной гавани планируется установить пятиэтажный закрытый сад с системой искусственных облаков, чучелами животных и цветочными скульптурами, пишет Daily Mail.
На втором месте оказался немецкий аэропорт Мюнхен. Тройку лидеров замыкает авиаузел Гонконг. "Это исследование должно дать аэропортам всего мира стимул для того, чтобы улучшить качество их работы. Особенно это касается Великобритании. Это надо делать в срочном порядке до того, как летний поток туристов достигнет своего пика", – подчеркнул представитель компании AirHelp.
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