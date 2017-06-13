Названы худшие аэропорты мира

Компания AirHelp, занимающаяся вопросами выплаты компенсации пассажирам при задержке рейса, провела опрос, попросив респондентов оценить качество работы 76 международных аэропортов. При этом учитывались такие факторы, как уровень безопасности, комфорт терминалов и удобство при регистрации.

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