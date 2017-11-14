Как выбрать успокоительное

Несмотря на то что успокоительные средства подбираются пациентам индивидуально, существуют некоторые общие рекомендации. При этом эксперты не советуют слепо доверять рекламе.

В сентябре 2017 года изменились правила отпуска успокоительных лекарств в аптеках. Теперь не существует понятия "безрецептурное успокоительное". И даже на самые "безобидные" препараты необходимо получить рецепт у врача.

Вместе с тем знать основные принципы выбора успокоительных не будет лишним, ведь их ассортимент огромен: спиртовые травяные настойки, БАДы, легкие транквилизаторы. Эксперты не советуют доверять рекламе, поскольку показания к применению препаратов индивидуальны.

"Придется смириться с мыслью, что подбор успокоительного наугад не очень-то эффективен. Врач при назначении учитывает сопутствующие болезни, причины тревоги и прочих симптомов, возраст пациента и многое другое", – цитирует врача-невролога, топ-блогера "ЖЖ" Марию Аниканову журнал Sunmag.me. Она напоминает, что универсального успокоительного не существует.

Прежде всего необходимо понимать причины тревоги, ведь они могут быть разными. От этого тоже будет зависеть выбор успокоительного. "Иногда тревога – это спутник депрессии, и лечение невозможно без антидепрессантов. В другом случае тревога – ситуативная. Здесь понадобится помощь психотерапевта. Может быть и так, что тревога и раздражительность – верхушка айсберга, проявление серьезного телесного заболевания", – поясняет специалист.

Мария Аниканова отмечает: при выборе успокоительного средства важно понимать "контекст" ситуации. Например, корвалол может помочь вернуть душевное равновесие однократно при сильном стрессе, когда ничего другого под рукой нет. При этом, по словам эксперта, давать гиперактивному ребенку "безопасный" "Тенотен" месяцами в надежде, что он "накопится" и поведение малыша наконец улучшится, бессмысленно.

Невролог подчеркивает, что инструкция к применению средства написана в большей степени для врачей. "Список показаний в инструкции к БАДам и некоторым лекарствам зачастую оказывается неоправданно широким. И может ввести человека без медицинского образования в заблуждение. Поэтому пациенту инструкцию стоит воспринимать как абстрактный набор показаний, имеющий не такое уж большое отношение к реальности", – заключила Аниканова.