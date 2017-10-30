Врачи удалили из носа женщины зуб

У 57-летней китаянки из носа вырезали зуб. Женщина долго жаловалась на боль в слизистой, списывая это на ринит.

Наконец, она пошла к врачу. Ей сделали рентген носовых пазух и увидели в одной ноздре странный предмет. Сначала медики решили, что это инородное тело, но когда попытались его достать, обнаружили, что объект будто прикреплен к слизистой. В итоге было принято решение провести операцию, в ходе которой выяснилось, что жизнь китаянке отравлял вросший в ткани носа зуб.

По заверениям пациентки, она почувствовала облегчение практически сразу после того, как пришла в себя после наркоза. Теперь ее не беспокоят частые кровотечения из носа, боль сошла на нет и исчезла проблема затрудненного дыхания.

По словам медиков, они столкнулись с редкой аномалией, которая называется "лишний зуб". На весь Китай зарегистрировано всего 20 случаев, когда у человека росли зубы в неожиданных местах на лице. Специалисты отмечают, что "синдром лишнего зуба" развивается еще во время формирования эмбриона, и обычно такое заболевание диагностируют в детском возрасте. Получается, что женщина всю жизнь страдала от проблем, вызванных лишним зубом, и только сейчас смогла от них избавиться.

Согласно исследованию специалистов, всего у 3,9% людей наблюдается тенденция, при которой резцы начинают расти в обратную сторону, проходя через челюсть в носовую полость. Однако чаще всего дантисты замечают аномальное направление роста зуба и удаляют его раньше, чем он доберется до носа.

По информации Daily Mail, симптомы "лишнего зуба", который пророс в слизистой носа: затрудненное дыхание, головные боли, частое кровотечение и в редких случаях интенсивное выделение сильно пахнущей слизи.