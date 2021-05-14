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Экономика
"Готов обсуждать": Дерипаска согласился со словами Мишустина о росте цен из-за жадности бизнесменов

"Готов обсуждать": Дерипаска согласился со словами Мишустина о росте цен из-за жадности бизнесменов

Российские бизнесмены задумались о причинах роста цен на продукты после слов Михаила Мишустина.
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Ранее Михаил Мишустин озвучил свое мнение о причинах роста цен на продукты в стране. Он заявил, что виной всему жадность российских предпринимателей. Премьер-министр подчеркнул, что у правительства имеется достаточно инструментов для того, чтобы смерить аппетиты таких бизнесменов и таким образом сократить темпы роста цен.

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Представители бизнеса по разному отреагировали на слова председателя Правительства. Накануне свое мнение высказал крупный предприниматель Олег Дерипаска, выступивший на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина. Бизнесмен не стал возражать Михаилу Мишустину, а напротив выразил готовность обсуждать проблему и совместно искать пути ее решения.

Дерипаска подчеркнул, что представителей бизнеса очень интересует вопрос регулирования вывода дивидендов за границу, им хотелось бы, чтобы решение этих вопросов проходило в цивилизованной форме и не приходилось вызывать "доктора" – об этом сообщил портал LIFE. Эти слова стали отсылкой к фразе Путина, сказанной еще в 2008 году в отношении главы компании "Мечел", которая продавала сырье за границу по ценам значительно ниже тех, что существовали на российском рынке. Глава этой компании в то время находился на больничном и Владимир Владимирович посоветовал ему скорее поправиться, чтобы не решать проблему у доктора. Стоит отметить, что буквально на следующий день акции компании сильно упали в цене.

Ранее слова Мишустина также прокомментировал вице-президент "Российского зернового союза" Александр Корбут – он не согласился с тем, что причина роста цен в жадности представителей бизнеса.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 14 мая 2021, 08:44 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

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