Экономист предрек новую волну увольнений в России

Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла серьезный ущерб не только здоровью, но и благосостоянию россиян. Многие люди были отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие и вовсе лишились работы. Но даже положение дел может ухудшиться даже после победы над вирусом.

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