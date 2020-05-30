"Глобальный развод": доктор Комаровский раскрыл страшную правду о коронавирусе

Вопреки расхожим слухам, эффективного лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не изобрели. Но люди не теряют надежды и пытаются спастись от вируса народными средствами.

В самом начале эпидемии коронавируса в России граждане бросились скупать имбирь и лимон – известные помощники в борьбе с простудой и другими респираторными заболеваниями. В результате цены на эти продукты в магазинах взлетели до небес. По мере того, как осведомленность граждан об инфекции повышалась, спрос на них стал постепенно снижаться.

Однако популярность нетрадиционной медицины среди населения от этого не пострадала. Многие люди по-прежнему не доверяют вакцинам и таблеткам, предпочитая лечиться дарами природы – травами, настойками, гомеопатией и даже массажем. В поисках новых "природных" средств от COVID-19 россияне обратились за советом к знаменитому телеведущему и доктору Евгению Комаровскому.

В своем инстаграм-аккаунте Комаровский ответил, что пока коронавирус в России можно победить лишь при помощи укрепления иммунитета. Для этого врач посоветовал, в частности – тепло одеваться, проветривать жилье и пить больше воды. Но страшная правда заключается в том, что никакой волшебной "травки" или таблетки от вируса нет.

"Все эти природные суперпанацеи – в большинстве случаев глобальный развод", – констатировал специалист.

Большинство подписчиков согласились с экспертом. Они отметили, что пока эффективных препаратов от коронавируса в России нет, поэтому следует соблюдать карантинные меры, вести здоровый образ жизни и укреплять иммунную систему.