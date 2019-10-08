Вдвое больше россиян останутся без работы в течение трех лет

Прощание с Марком Захаровым Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Вторник 8 октября
Лента новостей
10:25
Безработного москвича ограбили на 7 миллионов рублей
10:17
Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской
10:10
"Вы прелесть!": Михалкову без косметики облизали с головы до ног
10:09
В небе над США увидели обращение к Путину (видео)
10:00
"Зачем мне это?!" – Бородина рассказала о будущем с мужем
09:55
В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат
09:39
"Разрушу и уничтожу": Трампа высмеяли после страшных угроз
09:35
Комедийная актриса рассказала о беременности после известия о болезни
09:23
Названы лучшие мессенджеры
09:00
Парадоксы архангельского мусора
08:45
В России может исчезнуть крафтовое пиво
08:33
В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк
08:08
Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
06:36
"Скотчем к столбу примотать нужно": участник шоу "Дом-2" рассказал о поцелуе с нетрезвой подругой
06:35
Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение
04:26
"Пожилая бабища крайне отталкивающего вида": брошенную Лолиту разнесли в пух и прах
02:09
Культовый режиссер взорвался из-за обвинений в изнасиловании
00:13
Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл
21:57
Изнасилованная Шурыгина в трусах дала совет россиянам
21:54
"Мои": настрадавшаяся Кудрявцева похвасталась семейной идиллией
21:46
Допрыгался: в Москве объявили о санкциях против Лукашенко
21:44
В Петербурге посетитель избил сотрудника магазина
21:18
В московском магазине "Дикси" избили пытавшихся украсть продукты посетителей
21:14
"Шутка обретает серьезные мотивы": трехлетняя дочь удивила Муцениеце
20:52
"Накрыл поляну": Галкина заметили в ресторане с незнакомкой
20:49
В Ижевске сбили выбежавшего из авто ребенка
19:48
"Излечить ее, увы, нельзя": врач высказался о шансах Заворотнюк на выздоровление
19:34
Стая волков терроризирует жителей Ставрополья
19:02
"Звонят из школы и говорят, что плохо стало": дочь Бородиной попала на операционный стол
18:50
"Все мои песни – навоз": Костюшкин вскипел из-за постоянных нападок
18:46
"Нам не удалось спасти ее": Звезда "КВН" скончалась от рака
18:39
Русский терминатор: в Петербурге Нива разбилась вдребезги о человека
18:18
"Какой красавец": Свиридова вывела в свет повзрослевшего отпрыска
17:53
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
17:44
"В гости к тете Вике": Бледанс с "солнечным" сыном напросились к Боне
17:28
Война продолжится: "миротворцу" Зеленскому отвесили мощную оплеуху
17:10
Семенович призналась в страданиях из-за необъятной груди
17:03
Друг рассказал о состоянии скрывающейся после скандала с наркотиками Бочкаревой
16:41
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
16:36
Милявская жестко высказалась о любовнице молодого мужа
16:32
Названа неожиданная польза Крымского моста для Украины
16:29
Борисова о конфликте с балериной: Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой
16:26
"Не боятся смерти": протестующие пригрозили Зеленскому переворотом
16:00
"Позорное зрелище": трясущегося Зеленского бросились успокаивать
15:55
"Не торопите меня": беременная невеста Тимати взмолилась перед родами
15:52
Предполагаемый сын вынудил тяжелобольного Зайцева сделать ДНК-тест
15:47
"Крысы-предатели": Бузова рассказала о судебной тяжбе с Тарасовым за имущество
15:34
Зеленский изменил пограничный режим с Донбассом
15:31
Появился трейлер многострадального фильма о Децле (видео)
15:23
Под Москвой младенец захлебнулся материнским молоком и умер
15:04
В Башкирии произошла смертельная авария
15:01
"Папино обаяние рвется наружу": Кабаева показала сына в день рождения Путина
14:50
"Это все фикция": друг проболтался об истинных отношениях Петросяна с юной любовницей
14:48
Названы спасающие от рака продукты
14:41
Россиян пригласили присоединиться к схватке Путина с Трампом
14:41
В Новосибирске массовая драка закончилась стрельбой
14:37
"Уже понятно, кем этот мальчик будет": Бородина взорвалась от вида сына известной актрисы
14:10
На Украине признали поражение от России
14:09
Инцидент на Крымском мосту переполошил народ
14:01
"Иначе этот поток не остановить": СМИ подрежут крылья после слухов о смерти Заворотнюк
13:56
Рецепт смородинового домашнего зефира с лавандой
13:49
"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью
13:44
На шоссе под Москвой перевернулась фура
13:40
Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину
13:40
Певица Слава устроила россиянам сюрприз
13:37
Показал на свадьбе: муж скрывал от Лолиты Милявской эффектную подружку
13:19
Американцы попались на глупом обмане из-за танков России
13:16
В Подмосковье мужчина случайно задушил маленькую дочь
13:04
"Наркомания": сыну Собчак поставили неутешительный диагноз
13:02
Подробности состояния тяжелобольного Моисеева
12:52
Плачущая Волочкова сбежала с шоу Кудрявцевой
12:49
Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление
12:48
Актера из сериала "Кухня" обокрали в Москве
12:35
Lexus ES: бизнес-сегмент в шестом поколении
12:19
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"
12:09
Новый удар по Порошенко: заведено дело о похищении Саакашвили
12:06
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
12:02
15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
11:58
В Череповце местный житель жестоко убил бывшую девушку
11:53
Подлый Порошенко ударил Зеленского исподтишка
11:38
Личные данные миллионов клиентов "Билайн" утекли в Сеть
11:36
Путин прогулялся по тайге накануне дня рождения (видео)
11:26
Его рвало от омерзения: Зверев попытался подложить сына под мужика
11:23
Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
11:14
"Забавно и грустно одновременно": Глюкозу жестко приложили за выходы в свет без трусов
11:02
В Москве два человека пострадали в массовой аварии
10:55
"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона
10:52
"А как же ребенок?!": шокированная новостью Фриске грязно выругалась
10:40
"Поклоняется нравственным фекалиям": Бузовой влепили звонкую пощечину
10:38
Синоптики назвали дату возвращения тепла в Россию
10:07
Мучившая два года финансиста дочь Сафонова вышла замуж
09:58
В Забайкалье медведь загрыз женщину
09:47
Трамп выступил с громкими обвинениями после скандала с Зеленским
09:32
Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года
09:19
"Нормально раскорячилась": Самбурская нокаутировала россиян раздвинутыми ногами
09:19
Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену
09:17
Порошенко получил смачный плевок в лицо на глазах у публики
08:56
"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)
08:42
Названы российские города с самыми высокими зарплатами
08:24
Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
Как Путин отмечает дни рождения
"Деньги не заменят молодых родителей": на прогуливающегося с наследницей Виторгана вылили ушат помоев
"Какая прелесть!": народ пришел в восторг от детей Пугачевой
"Иногда этим занимаюсь": Богомолов рассказал о своем женском начале
"Похожа на Карлсона": внезапно располневшая Анфиса Чехова всполошила россиян
Экономика

Вдвое больше россиян останутся без работы в течение трех лет

Фото: www.globallookpress.com
Тревожную тенденцию обозначили в правительстве. Безработица в нашей стране будет постепенно расти.
прочитано 1179 раз

В ближайшие три года количество тех, кто состоит на учете в государственной службе занятости, увеличится почти в два раза. Такие прогнозы отражены в пояснительных записках к бюджету на 2019-й и последующие годы.

ПО ТЕМЕ

Уровень безработицы в России резко снизился

Россиян с престижной профессией предупредили о безработице

Россиян предупредили о массовых сокращениях после новогодних праздников

Несмотря на подобную информацию, реального роста безработицы в правительстве не ожидают. Данный факт объясняется популярностью государственного центра занятости. Если сейчас услугами службы пользуются менее 20% россиян, в будущем их станет гораздо больше, передает сайт "Комсомольская правда".

К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. Власти планируют улучшить сервис центров занятости за счет современных технологий. В 16 регионах страны работа уже перестраивается по принципам бережливого производства.

Фото: Агентство городских новостей

Примечательно, что в августе этого года уровень безработных снизился до исторического минимума – 4,3%. Согласно официальному докладу Росстата, 3,3 миллиона россиян трудоспособного возраста классифицировались как не имеющие работы. Что касается рабочей силы, то ее намного больше – 75,7 миллиона или 52% населения страны.

Автор: 8 октября 2019, 09:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
люди вообще не должны уже работать
а получать пенсии с рождения
работать за людей обязаны роботы уже
иначе зачем внедряет технологии человек
1

Популярные темы форума

Политика

Россиян пригласили присоединиться к схватке Путина с Трампом
Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление
"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона
Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену

Шоу-бизнес

Комедийная актриса рассказала о беременности после известия о болезни
Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк
Пропавшая после скандала с наркотиками Бочкарева заговорила
В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Шоу-бизнес

Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк

Выступил с комментарием директор актрисы
Культура

Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу

Певицу и актрису сложно узнать
Шоу-бизнес

Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года

Назван печальный удел знаменитой ведущей
Шоу-бизнес

"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)

Лиза оказалась большой кокеткой

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Инцидент на Крымском мосту переполошил народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru