Вдвое больше россиян останутся без работы в течение трех лет

В ближайшие три года количество тех, кто состоит на учете в государственной службе занятости, увеличится почти в два раза. Такие прогнозы отражены в пояснительных записках к бюджету на 2019-й и последующие годы.
Несмотря на подобную информацию, реального роста безработицы в правительстве не ожидают. Данный факт объясняется популярностью государственного центра занятости. Если сейчас услугами службы пользуются менее 20% россиян, в будущем их станет гораздо больше, передает сайт "Комсомольская правда".
К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. Власти планируют улучшить сервис центров занятости за счет современных технологий. В 16 регионах страны работа уже перестраивается по принципам бережливого производства.
Примечательно, что в августе этого года уровень безработных снизился до исторического минимума – 4,3%. Согласно официальному докладу Росстата, 3,3 миллиона россиян трудоспособного возраста классифицировались как не имеющие работы. Что касается рабочей силы, то ее намного больше – 75,7 миллиона или 52% населения страны.
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