Россиян с престижной профессией предупредили о безработице

Считающиеся престижными в обществе профессии практически не востребованы сейчас в России, поскольку рынок труда перенасыщен этими специалистами, а вот представителей технических профессий остро не хватает. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты РФ.
В ведомстве отмечают, что последние годы численность безработных с высшим образованием преобладает над количеством вакансий, поэтому людям с экономическим или финансовым образованием в современных реалиях найти себя будет не просто, отмечает портал newsnn.ru.
В Минтруде между тем добавили, что несмотря на востребованность технических специалистов, быстрее всего работу сегодня находят медики, пишет inkazan.ru.
Судя по всему, звезда любит эксперименты
Артистке поставили неутешительный диагноз
Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Модель и телеведущая пришла в восторг