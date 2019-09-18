Уровень безработицы в России резко снизился

В августе 2019 года уровень числа безработных снизился до исторического минимума – 4,3%. В июне этот показатель составлял 4,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Согласно официальном докладу, в августе этого года 3,3 миллиона россиян трудоспособного возраста классифицировались как безработные. Что касается рабочей силы, то ее численность оказалась намного больше – 75,7 миллиона или 52% населения страны.
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