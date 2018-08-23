Украинцам пожелали скорой смерти

На Украине снова взлетели цены на газ для населения. Депутат Вадим Рабинович обвинил власти в том, что они желают смерти собственному народу.

Украинские власти повышают цены на газ, поскольку им надо, чтобы все вымерли, заявил народный избранник. По его словам, Киев мог бы не только остваить цены на прежнем уровне, но даже понизить их. Однако, считает Рабинович, власти и олигархи в этом не заинтересованы.

"Мы должны снизить цены в три раза. Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им все равно, что будет. Им надо, чтобы вымерли все", – уверен Рабинович.

Весной 2018 года на Украине возник дефицит голубого топлива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При этом, гордо отказавшись от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, но по завышенной цене.

Без повышения цен на газ МВФ не выдаст Киеву очередной кредит, напоминает РИА Новости. В марте 2015 года Киев получил два транша – в пять и 1,7 миллиарда, а в 2016-2017 годах – еще два по миллиарду долларов каждый.

Украинские власти рассчитывали получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Чтобы получить заветные деньги, Киев идет на непопулярные меры.