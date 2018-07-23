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Экономика

Запад вынес России страшный приговор

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Международное агентство Standard&Poorʼs подтвердило стабильное положение России в рейтинге инвестиционного уровня. Платежеспособность правительства страны оценивается на уровне ВВВ-, который является низшей ступенью категории. 
прочитано 7115 раз

Несмотря на повышение цен на нефть и небольшой государственный долг, российскую экономику назвали "структурно слабой". По словам экспертов, ее развитие ограничено тотальным контролем государства, а также неблагоприятным инвестиционным климатом.

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По оценке агентства, в ближайшие пару лет зарубежные инвесторы продолжат снижать вложения в реальный сектор экономики страны. Аналитики убеждены, что каждый год Россия будет терять прямые иностранные вложения в размере 15 миллиардов долларов, передает finanz.ru.

Также отмечается, что ВВП России на душу населения в два раза ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Эксперты заверили: темпы экономического роста будут отставать от общемировых в разы, несмотря на анонсированные планы по "ускорению".

Продолжит сдавать позиции и рубль. Ожидается, что к концу 2018 года доллар поднимется до 64 рублей, а к 2020-му – до 70.

Ранее ведущий аналитик Amarkets заявил, что к падению национальной валюты может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах ФРС – еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов долларов.

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Автор: Михаил Вштанов23 июля 2018, 10:49

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