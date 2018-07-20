Трамп обрушил рубль

Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля. Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке 70 рублей за "американца".

Причина падения – сокращение цены на нефть и новые санкции Запада. Кроме того, отток инвесторов с развивающихся рынков продолжается. Все эти факторы будут давить во втором полугодии 2018-го на российскую валюту, к концу года они могут довести курс доллара до 70 рублей.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский напоминает, что на этой неделе в США приняли новый пакет ограничений для России. Законопроект предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2", связывающего Россию и Германию.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев считает, что к падению рубля может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах ФРС – еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов долларов.

При этом постепенно сворачивают стимулирование развивающихся экономик Европейский центробанк и Банк Японии. Все это может привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран и давлению на российскую валюту, приводит мнение экспертов "Газета.ru".

Правительство прекрасно загоняет экономику в кризис и обваливает #рубль, повышает пенсионный возраст и НДС, отнимает пенс накопления и льготы, увеличивает акцизы, коммуналку и цены на бензин, вводит #Платон и капремонты, но выводить страну из кризиса призывает население и бизнес pic.twitter.com/WlohEYcCwj — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) 13 июля 2018 г.

Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странах ОПЕК+ и США, но и очевидные признаки замедления глобального экономического восстановления. Из-за введения Соединенными Штатами таможенных пошлин и ответных действий других стран мировой ВВП может упасть на 0,5% – примерно на 430 миллиардов долларов – в 2020 году, подсчитали в МВФ.