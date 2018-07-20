Латвия внезапно захотела отмены санкций против России

Латвии надо налаживать отношения с Россией. Западные санкции и ответ на них со стороны Москвы привели к краху пищевой и транзитной отраслей латвийской экономики, осознали в Риге.

Торговые войны ни к чему хорошему не приводят. Отношения США и Евросоюза с Россией повлияли и на Латвию. В транзитной отрасли за последние годы падение составило 30%. Пострадала и пищевая промышленность, отметил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс.

Он убежден, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу Латвии. Итоги встречи президентов России и США, их намерение сотрудничать – хорошая новость для экономики страны.

"Россия по-прежнему является нашим важным торговым партнером и таковым навсегда останется. Особенно в области транзита, развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве с Россией", – заявил Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.

По словам экс-министра, шпроты Рига с трудом, но может пристроить куда-нибудь, кроме российского рынка. А вот с транзитом дела обстоят совсем плохо – его перенаправить невозможно, как невозможно изменить географию.

"Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас – не будет куда диверсифицировать российские грузы", - сказал Матисс. По его словам, если ничего не предпринять, российский транзит можно считать потерянным.

Политик отметил, что привлечение грузов из Индии, Китая и других азиатских стран, с которыми у Латвии нет общей границы, также станет невозможным, если Россия решит повысить тарифы на транзит. Он считает, что Риге следует брать пример с Хельсинки.

Финляндия, хоть и член ЕС, ведет собственную политику в отношении России. Она тоже пострадала от санкций, однако у этих двух стран все же нет таких экономических разрывов в сотрудничестве, как и препятствий для транзита.

Напомним, что страны Балтии, в том числе Латвия, до последнего времени отличались жесткой антироссийской позицией. Лидеры государств твердили о "русской угрозе" и планах России по захвату Прибалтики.