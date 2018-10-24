При отчете в Думе будут оценивать, как министерства реализуют поручения президента

Госдума усилит контроль за реализацией национальных проектов и государственных программ. Оценку ответственным за их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижней палаты парламента.

Усилить парламентский контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм предложил спикер Думы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. Он поручил подготовить изменения в регламент, согласно которым комитет по контролю и регламенту будет давать оценку этой работе. Инициативу поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал глава Госдумы. Он добавил, что огромная возможность в этом вопросе имеется у профильных комитетов.





По мнению Володина, это позволит вести детальный анализ исполнения нацпроектов, усилит вопросы парламентского контроля, повысит ответственность исполнителей и поможет Министерству финансов контролировать исполнение бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что поддерживает такие меры по расширению парламентского контроля.





Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Впервые за много лет он будет профицитным: заложены доходы в 19,969 триллиона рублей, расходы составят 18,037 триллиона. Инфляция, согласно проекту бюджета, ожидается в 2019 году на уровне 4,3%, в 2020-м – 3,8%, в 2021-м – 4,0%.

Спикер Госдумы считает его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науке.





Перед рассмотрением документа в первом чтении бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Все замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.