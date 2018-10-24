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Экономика

Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021

Фото:duma.gov.ru
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 24 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Помимо депутатов в обсуждении приняли участие представители правительства и Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый бюджет имеет большой запас возможностей для развития медицины, образования, науки, строительства и других отраслей. Вместе с тем, подчеркнул председатель нижней палаты, крайне важен парламентский контроль за исполнением главного финансового закона страны.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Рассмотрение проекта федерального бюджета началось с выступления первого заместителя председателя правительства – министра финансов Антона Силуанова. По его словам, заложенная в проект главного финансового закона политика направлена на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе.

Среди них – вхождение в пятерку стран с наибольшими объемами экономики, обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых, а также увеличение продолжительности жизни россиян, повышение заработной платы, пенсий. Представитель правительства отметил, что в течение следующих шести лет более триллиона рублей планируется направить на развитие магистральной инфраструктуры, что позволит связать ключевые экономические центры дорогами, построить порты и аэропорты.  

Значительные ресурсы в ближайшие годы будут направлены и на развитие цифровой экономики и стимулирование экспорта, подчеркнул Силуанов. Он напомнил, что к 2024 году около трети ВВП должна составлять доля малых и средних предприятий, а занятыми на них должны быть не менее 25 миллионов человек. "Будем помогать предприятиям, стимулировать их рублем для того, чтобы они повышали производительность труда и улучшали уровень работы своих сотрудников", – сказал глава финансового ведомства.  

Антон Силуанов. Фото:duma.gov.ru

По его словам, более триллиона рублей будет направлено на развитие здравоохранение, в том числе на модернизацию учреждений, специализирующихся на борьбе с опасными заболеваниями - сердечно-сосудистых, онкологических. Кроме того, подчеркнул чиновник, за следующие годы будет создано более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов, почти столько же – передвижных медпунктов.

"Это один из наших главных нацпроектов, потому что без улучшения здравоохранения мы не добьемся увеличения продолжительности жизни", – сказал зампред правительства.

Силуанов отметил, что в проекте главного финансового закона заложены средства на снижение уровня бедности и дальнейшее повышение заработной платы.  

Министр финансов напомнил, что бюджет на следующий год будет профицитный. Превышение доходов над расходами составит порядка двух триллионов рублей. Профицит, подчеркнул Силуанов, является залогом устойчивости бюджета к различным внешним фактором – изменение цены на энергоносители, санкции и прочее.  

Триллион дополнительных доходов 

Реальный профицит федерального бюджета может значительно превысить заложенную на 2019 год проектом бюджета планку в два триллиона рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в следующем году превышение доходов над расходами может составить три триллиона рублей. "При планировании в следующем году цены на нефть в $63,4 за баррель консенсус-прогноз на 2019 год и два последующих будет примерно на $10 выше заложенных в бюджете", – отметил экономист. 

В таком случае, полагает он, профицит федерального бюджета может вырасти до трех триллионов рублей. Кудрин отметил, что бюджет будет получать больше доходов от продажи нефти, которые пойдут в Фонд национального благосостояния. 

Алексей Кудрин. Фото:duma.gov.ru

Вместе с тем глава Счетной палаты предупредил, что Россия может недополучить 1,3 триллиона рублей дивидендов от компаний с государственным участием. Как гласит проект главного финансового закона страны, такие поступления запланированы на уровне 50% от прибыли организаций.  

Уход от сырьевой зависимости 

Выступил в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета в первом чтении и глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, документ отражает преодоление Россией экономического кризиса и спада, а также начало периода роста. Подтверждением этому он считает заложенные в бюджете цифры по уровню ВВП: если в текущем году он составляет порядка 101 триллиона рублей, то в следующем вырастет до 106 триллионов, а в 2021 году достигнет 118. 

Законодатель особо обратил внимание на рост ненефтегазовых доходов. "В следующем году они предполагаются в размере более 11 триллионов рублей, то есть рост по сравнению с тем, что мы предполагали год тому назад, составляет 16,3%", – сказал Макаров. Это значит, подчеркнул законодатель, что страна слезает с пресловутой нефтяной иглы. 

Андрей Макаров. Фото:duma.gov.ru

По словам Макарова, удалось не только преодолеть проблемы, но и накопить серьезные ресурсы для того, чтобы следующий трехлетний период стал трехлеткой роста и прорыва, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию и в майском указе.  

Профицит бюджета в почти два триллиона рублей, отметил парламентарий, позволит уже в следующем году создать в Фонде национального благосостояния резервы, достаточные для спокойного развития страны и исполнения всех социальных обязательств даже в условиях внешнего давления.

"Следовательно, уже начиная со следующего года все дополнительные доходы мы сможем направлять на развитие экономики", – сказал глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам.  

Парламент проконтролирует 

Особую важность при исполнении нового бюджета приобретает парламентский контроль. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе вчерашнего заседания фракции "Единая Россия" с участием Антона Силуанова отметил, что Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию заложенных в бюджете государственных программ и национальных проектов. По словам председателя нижней палаты, ресурсы на эти цели предусмотрены большие, и расходовать их нужно эффективно.  

Володин призвал своих коллег-депутатов активно включаться в эту работу. Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что на следующей неделе парламентарии будут работать в регионах и смогут обсудить проект бюджета с избирателями до его второго чтения. "Обсудить его на встречах с профессиональными деловыми сообществами, чтобы у всех было понимание тех задач, о которых мы сейчас говорим",– пояснил законодатель. 

Вячеслав Володин. Фото:duma.gov.ru

Кроме того, Володин предложил предоставить правительству право оперативно перераспределять средства между нацпроектами. Спикер Госдумы пояснил, что при их реализации средства могут быть использованы не полностью, посему встанет вопрос о направлении излишков на другие цели. Если этого не делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провести процедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы. 

Новшества и цифры 

Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.

Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы. В старом, бумажном формате остался текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительная записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.  

Фото:duma.gov.ru

Проектом главного финансового закона страны предусмотрены в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.

В 2020 году доходы запланированы в объеме 20,219 триллиона рублей, профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходы превысят расходы на 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5 триллиона рублей. Что касается инфляции, то в следующем году она ожидается на уровне 4,3%, а к 2021 году снизится до 4,0%.  

Как принимается главный финансовый документ

Проект главного финансового закона страны правительство вносит в Госдуму до 1 октября. После этого документ направляется в комитеты нижней палаты для внесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях в течение 60 дней.  

Фото:duma.gov.ru

На втором этапе обсуждается концепция проекта закона, прогноз социально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, а также направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего и внешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Также парламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов – пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.  

В ходе второго чтения рассматриваются текстовая часть проекта главного финансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнования по направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа, перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго рассмотрения. 

В целом проект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят до 29 ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудят документ в трех чтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, во втором и третьем чтениях проект закона может быть вынесен на рассмотрение 14 и 20 ноября соответственно.

Автор: Иван Поляков24 октября 2018, 13:06

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