Украина готовит России новую подлость
Мировое сообщество сбилось со счета, пытаясь понять: сколько всего исков против России и в какие международные организации направила Украина с момента событий 2014 года. Пока что никаких положительных решений в отношении претензий не принято. Впрочем, никому до сих пор не удалось найти доказательств присутствия российских войск в Донбассе, о чем Киев с упорством твердит вот уже третий год подряд.
Сегодня, 25 сентября 2017 года министр юстиции Украины Павел Петренко пояснил, что его ведомство не может объединить все иски, которые поданы против России, в один.
"Сейчас мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу, так как мы это сделали по Крыму для Европейского суда по правам человека. Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", - сказал министр.
Он напомнил, что по состоянию на сентябрь 2017 года есть несколько исков в различных судах, в том числе два, поданные в Международный суд ООН, касающиеся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны России, сообщает ТАСС.
"Есть пять исков в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса", – пояснил Петренко.
Гаага обязала Киев в течение года подать меморандум по делу "Украина против России" в суде ООН https://t.co/SApwhMRcOJ pic.twitter.com/5NXf1VZZ4e— Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) 20 мая 2017 г.
В сентябре 2015 года Киев заявил, что требует взыскать с России около 50 миллиардов долларов в международных судах в качестве компенсации ущерба за Крым и Донбасс.
Помимо исков в международные суды, Украина недавно удивила новым подходом к решению проблемы возврата Крыма. Киев решил обратиться не куда-нибудь, а в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США для получения данных о якобы совершенных Россией нарушениях экологического законодательства Украины при строительстве Крымского моста. В запросе, подготовленном для отправки в NASA, Киев просит предоставить фотоснимки, по которым эксперты смогли бы дать оценку экологическим нарушениям при возведении сооружения.
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