Хамоватый Порошенко сумел удивить Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ Украины и США от российского плана размещения миротворческих сил ООН. С присущей ему дипломатичностью он сумел отыскать положительную характеристику для слов украинского лидера Петра Порошенко.

Украинские политики, в том числе и самого высокого уровня, в своих внешнеполитических заявлениях, так или иначе касающихся России, давно перешли к риторики, которую эксперты называют не иначе как "откровенное хамство". Специалисты давно заметили, что из заявлений руководства Украины может сложиться впечатление, будто все ответственные должности занимают люди, живущие в своем собственном мире, слабо пересекающимся с реальностью.

Впрочем, даже они иногда вспоминают о рамках и несколько ограничивают свою фантазию. Именно этот факт отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о заявлении Петра Порошенко о солидарности с президентом США Дональдом Трампом в отказе от предложенного российской стороной миротворческого плана.

" Ну хорошо, что хоть сказал: "Трамп и я", все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать "и я, и Трамп", – в эфире программы "Итоги недели" на НТВ заметил глава российского дипломатического ведомства. При этом ни одного встречного предложения по программе размещения миротворческих сил ООН в Донбассе Россия так и не получила.

"Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон устами в том числе и президента России. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять", – заметил Сергей Лавров.

При этом план по реформам ООН, который предложил Дональд Трамп, Россия не отвергает, однако просит соблюдать осторожность при попытке повлиять на работу столь сложной организации. "То, что в ООН есть лишний "жирок", – это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена", – подчеркнул глава Министерства иностранных дел России.