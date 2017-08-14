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Экономика

Прибыль "Газпрома" упала в 11 раз за полгода

Фото: gazprom.ru
Прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2017 года фактически скатилась до нуля. Финансовые показатели газового гиганта испортил курс евро к рублю.
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Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам за первое полугодие 2017 года упала в 11 раз и составила 17,376 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года компания заработала 194,417 миллиарда. Об этот говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома", на который ссылается "Интерфакс".

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Причинами таких плачевных результатов могли стать курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит и себестоимости.

При этом "Газпром" по итогам первого полугодия поднял оценку добычи по итогам года до 453,6 миллиарда кубометров голубого топлива. По итогам 2016 года компания добыла 419,1 миллиарда кубометров газа.

Очевидно, что низкие финансовые показатели "Газпрома" скажутся на дивидендах его акционеров. 29 августа Совет директоров компании рассмотрит дивидендную политику на период с 2018 по 2020 год. Топ-менеджмент также рассмотрит стратегию развития электроэнергетических активов и ход исполнения программы отчуждения непрофильных активов за второй квартал 2017 года.

По итогам 2016 года "Газпром" направил на дивиденды 190,3 миллиарда рублей или чуть более восьми рублей на акцию. Компания заявляла, что нацелена на сохранение размера дивидендов в 2017–2019 годах в рублевом выражении на уровне не ниже дивидендов за 2015 год – 7 рублей 89 копеек на одну акцию.

Автор: Александр Комаров14 августа 2017, 19:35

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