Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью

Нефтегазовая компания PGNiG, находящаяся в государственной собственности Польши, пожаловалась Еврокомиссии на неправомерные, по ее мнению, действия "Газпрома". Россияне якобы виновны в финансовых потерях европейских потребителей.

Заявление PGNiG, опубликованное на официальном сайте компании, озвучил председатель правления Петр Возняк. По мнению главы PGNiG, российский газовый гигант не подчиняется европейским законам, вследствие чего рынок газа, особенно в центральной и восточной части континента, не может тягаться с "Газпромом". Выправить ситуацию могут только штрафные санкции в отношении монополиста.

"Такое решение компенсирует потери, вызванные незаконными действиями "Газпрома". В соответствии с законодательством, штраф попадет в бюджет Европейского Союза, а пострадавшие энергетические компании смогут предъявить свои претензии "Газпрому" в судах стран ЕС." - подчеркнул Петр Возняк.

Также Польша предлагает внести дополнительные изменения в прописанное в контрактах условие "бери или плати", согласно которому зафиксирован объем получения российского газа европейскими покупателями. Оговоренный в документах объем должен быть снижен.



По мнению главы PGNiG, действующие контракты с "Газпромом" уже "привели к серьезным нарушениямна рынке газа в Центральной Европе. Это касается как конкуренции, так и финансовых потерь потребителей", – заявил Петр Возняк.