Германия "подсядет" на российский газ

Зависимость германской экономики от российского газа в ближайшее время возрастет. Берлин ставит перед собой цель перейти на возобновляемые источники энергии – однако достичь ее без голубого топлива из России не сможет.

Разработанная Германией программа развития энергетического комплекса ставит перед собой несколько целей. Тактическая – сократить к 2025 году объемы выбросов углекислого газа в атмосферу на 40 процентов, для чего готовится план по закрытию угольных ТЭС. Цель стратегическая – перейти на возобновляемые источники энергии (80%) к 2050 году. Но для того, чтобы этот переход был максимально безболезненным, Германии необходим российский газ.

"Кроме России в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа", – цитирует агентство Bloomberg директора программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн.

В настоящее время около 40% необходимого стране газа Германия получает из России. А по мнению экспертов, к 2025 году российский газ займет больше половины немецкого рынка. В то же время, по прогнозам аналитиков HSBC Holdings, в ближайшие пять лет пятая часть всей энергии в стране будет приходиться на газ.

В долгосрочной перспективе Европе понадобятся новые объемы импортного газа от надежных поставщиков. И газопровод "Северный поток" – это "спасательный круг" для европейцев, уверен зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. С этим мнением согласны и в Берлине. По словам главы департамента газовых и нефтяных рынков Минфина Германии Штефана Ролле, большую роль для страны может сыграть "Северный поток-2". Проект расширения трубопровода поддерживает и канцлер Ангела Меркель – несмотря на противодействие со стороны не только некоторых соседей по Европе, но и США.