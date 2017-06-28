Эрдогана бросили наедине с российской трубой

Российский концерн "Газпром" продает активы в газовом бизнесе в Турции. В холдинге считают, что свободного рынка в этой стране как не было, так и нет. Эксперты, в свою очередь, уверены, что такой шаг никак не отразится на компании.

"Газпромбанк" выставил на продажу свою долю в трейдере Akfel Holding. Кроме того, газовый концерн может еще до конца года выйти из компании Bosphorus gas – правда, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Причины, подтолкнувшие холдинг к таким шагам, пояснил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Главная из них – отсутствие в Турции полноценного свободного рынка газа. Свою роль играют и ослабление лиры, регулируемые тарифы и общая непредсказуемость. Медведев напомнил, что в конце прошлого года компания Akfel Holding была, по сути, национализирована, а Bosphorus gas понес убытки на сумму примерно в 100 миллионов евро.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предполагает, что на рынке трейдинга газа в Турции идет передел в интересах структур и бизнесменов, близких к власти. "В этих условиях зарабатывать деньги на перепродаже импортного газа проблематично, и логика выхода из этого бизнеса вполне понятна. Тем более, что и межгосударственные отношения, состояние доверия сейчас не способствуют углублению сотрудничества. Кроме того, либерализация турецкого рынка по европейской модели фактически не состоялась, и это добавляет неопределенности", – цитирует Гривача газета "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что ранее "Газпром" планировал увеличить контроль над сбытом голубого топлива в Турции до 16%, купив еще и 50% компании Akfel gas. Однако Анкара тогда сделку не согласовала. А обострение российско-турецких отношений в 2015 году вообще поставило под вопрос целесообразность присутствия российского холдинга в Турции.

Аналитики считают, что уход "Газпрома" с внутреннего рынка республики усилит его переговорную позицию в спорах о цене на поставляемый газ. Российский холдинг сейчас поставляет 60% голубого топлива, потребляемого в Турции, и газовый рынок страны не растет. В то же время перспективы роста есть, уверен Гривач. Сегодня Анкара берет объемы газа, близкие к максимально возможным с точки зрения инфраструктуры. Запуск Южного коридора и Турецкого потока дадут такую инфраструктурную возможность для развития внутреннего спроса, отметил эксперт.

Есть и другое мнение: продажа активов "Газпрома" может быть попыткой изменения тактики работы концерна в Турции. В феврале в стране создали Gazprom Turkey Enerji A.S., учредителем которой выступила Gazprom Schweiz. Компания также подала заявку на лицензию на импорт и экспорт газа.

В любом случае уход "Газпрома" из турецкого газового трейдингового бизнеса никак не отразится на компании, уверены аналитики независимой инвестгруппы "АТОН". Холдинг продолжит рассматривать Турцию как одного из своих крупнейших импортеров газа в странах дальнего зарубежья, приводит мнение трейдеров "Российская газета".

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что уход российского концерна из компаний Турции не означает прекращение поставок голубого топлива в эту страну. "Здесь идет речь о том, что "Газпром" выходит из капитала нескольких основных компаний. По сути, "Газпром" дотягивал до границы Турции газ, а дальше продавал его нескольким компаниям. Самая большая – это государственная компания, остальные – в основном частные. Как раз в капитале нескольких частных компаний у "Газпрома" была доля. Теперь он ее хочет продать", – цитирует НСН эксперта.