"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде

Состоялось очередное заседание суда по иску "Роснефти" к "Системе". Требования истца – возмещение убытков в размере 170,6 миллиарда рублей. Их понесла "Башнефть", в октябре 2016 года ставшая активом "Роснефти", от реорганизации "Системой" в 2014 году. В компании утверждают, что часть активов компании на сумму 106,6 миллиарда была выведена незаконно. Сумму иска позже пришлось увеличить – из-за ослабления курса российской валюты.

Заявление в Арбитражный суд Башкирии поступило 2 мая 2017 года. 6 июня арбитражный суд удовлетворил ходатайство властей республики о присоединении к иску "Роснефти" против АФК "Система" в качестве соистца. Глава Башкортостана отметил, что Башкирия должна вернуть в полном объеме то, что раньше принадлежало ей по закону.



"За неполных два года владения пакетом в 25 процентов плюс одна акция республика уже получила более 20 миллиардов рублей дивидендов и благотворительной помощи, – сказал Рустэм Хамитов "России 24". – По итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 миллиардов рублей. Это огромные ресурсы, через которые мы смогли решить значимое количество вопросов в республике", – отметил он. Неудивительно, что республиканский пакет акций, на выделении которого настоял президент Владимир Путин, власти Башкортостана будут отстаивать вместе с "Роснефтью" до конца.

Эксперты отмечают, что претензии к частной АФК "Система" со стороны государственной "Роснефти" – это продолжение курса по борьбе с коррупцией, анонсированной президентом Путиным. Непрозрачная схема получения "Системой" активов Башкирского топливно-энергетического комплекса не устраивает государство, и оно высказало готовность вернуть себе свое имущество.

ЧТО СДЕЛАЛА АФК "СИСТЕМА" С "БАШНЕФТЬЮ"

В 2005 году АФК "Система" бизнесмена Владимира Евтушенкова за 600 миллионов долларов приобрела блокирующий пакет акций нефтяной компании "Башнефть". Затем в марте 2009 года "Система" купила контрольные пакеты акций предприятий башкирского ТЭКа – в том числе "Уфанефтехима", "Уфаоргсинтеза", Уфимского НПЗ, "Новойла" и "Башкирнефтепродукта". Продавцом выступили некие башкирские благотворительные фонды, которым предприятия, ранее являвшиеся собственностью республики, передал сын бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова Урал. В отношении Рахимова-младшего в настоящее время заведено уголовное дело. Однако он находится в Вене, а Австрия не идет навстречу России в вопросах его экстрадиции.

Евтушенков начинал как чиновник очень близкий Лужкову и его семье – умел договариваться с тяжеловесами из 1990-х годов. Заранее понимая, что приобретенные у Рахимова предприятия могут снова перейти государству, руководство "Системы" начало вывод денежных средств и активов. По факту – единый нефтедобывающий комплекс Башкирии был разделен на множество частей, что породило ряд проблем не только для предприятий, но для республики в целом. Евтушенков так активно занимался "реформированием" компании, что над ее дальнейшим существованием нависла угроза.

В течение нескольких лет буровые, ремонтные, нефтесервисные подразделения, подразделения технологического оборудования и связи были выделены в отдельные активы. Впоследствии часть их объединена в нефтесервисную компанию "Таргин", которую АФК "Система" продала сама себе за 4 миллиарда рублей. В 2012 году 50,2% акций "Башкирэнерго", дочерней структуры "Башнефти", обменяны на 49% акций "Системы-инвест", дочерней структуры той же "Системы". Затем "Башкирэнерго" разделено на "Башкирскую генерирующую компанию" и "Башкирскую энергосетевую компанию" (ООО "БЭСК"). Первую приобрело ИнтерРАО в 2012 году за 14 миллиардов рублей, вторая преобразована в "БЭСК" и по-прежнему является единственным поставщиком энергомощностей для "Башнефти".

Однако нефтяной компании БЭСК больше не принадлежит – акций "Системы-Инвест" (а значит, и контроля над БЭСК) "Башнефть" лишилась в 2014 году в ходе реорганизации, опять же благодаря "оптимизации активов" АФК "Системы". По факту корпоративные изменения привели к потере "Башнефтью" контроля за системообразующим, стратегическим энергопоставщиком.

Кроме БЭСК "Башнефть" за время, пока ей владела "Система", лишилась одного из четырех башкирских нефтеперерабатывающих заводов. "Уфаоргсинтез" был переведен под управление "Системы-Инвест". И это несмотря на то, что технологически башкирские нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы составляют единый комплекс, а "Уфаоргсинтез" получает большую часть сырья напрямую с НПЗ по трубе.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ АКТИВОВ

Все изменения в структуре собственности АФК "Система" обосновывала повышением эффективности и увеличением инвестиционной привлекательности. В акционерных целях "затратные активы", включая жизненно необходимые для "Башнефти" буровые, ремонтные и сервисные подразделения, были выведены за пределы компании. Источники утверждают, что из 70 тысяч человек некогда единого нефтедобывающего и перерабатывающего комплекса больше половины оказались "раскиданы" по мелким компаниям по принципу "стол, стул и ручка", а оборудование, используемое для работы "Башнефти", пришлось арендовать. Другие источники говорят о том, что порядка 30 миллиардов рублей ежегодно таким образом добывалось из самой компании в период управления ей Евтушенковым. "Башнефть" оказалась вынуждена приобретать нефтесервисные и другие услуги у своих бывших подразделений.

В начале 2014 года владелец "Системы" Владимир Евтушенков стал главным героем криминальных хроник. Экс-сенатор Игорь Изместьев дал показания на Урала Рахимова, подтвердив, что тот похитил имущество Башкирии на общую сумму 7 миллиардов долларов, включая активы, которые через благотворительные организации перешли к компании Евтушенкова.

Владельца "Системы" обвинили в хищении акций БашТЭКа – одновременно со стартом уголовного дела в отношении Урала Рахимова. Государство не сочло его добросовестным приобретателем. 6 сентября 2014 года суд избрал в отношении Евтушенкова меру пресечения в виде домашнего ареста. "Либеральная общественность" – от Ходорковского до главного редактора телеканала "Дождь" – назвала происходящее "государственным рейдерством". Забыв при этом уточнить, что сверхнизкая цена, по которой продал компании Урал Рахимов, была далека от рыночных стандартов и скорее напоминала скупку краденного.

Весной 2014 года произошла передача "Системе" 49% акций компании "Система-Инвест" в обмен на акции "Башнефти" на сумму 57,2 миллиарда рублей. Акции позднее были погашены по решению акционеров – т.е. "Башнефть" просто списала их на бумаге. Затем у миноритариев, не согласных с реорганизацией, "Башнефть" выкупила акций еще на 12,4 миллиарда рублей – и тоже погасила их. В принципе, у компании было право продать свои, полученные обратно от "Системы-Инвест", акции. Но АФК "Система", как основной акционер, не захотела терять контрольный пакет и приняла решение о погашении.

В том же году АФК "Система" по итогам корпоративных хитросплетений избавилась от займов на 36,6 миллиарда рублей, которые ранее получила от "Башнефти" для покупки ее акций. А расходы на ее приобретение сразу стала изымать из нефтяной компании с помощью выплаты дивидендов. По данным с сайта "Башнефти", в 2009 году было выплачено 22,455 миллиарда, в 2010 году – 48,283 миллиарда, в 2011 – 20,274 миллиарда. По итогам 2012 года компания выплатила 5,3 миллиарда рублей в качестве дивидендов, в 2013 году дивиденды "Башнефти" составили 82,73 миллиарда.

Большая часть дивидендов отошла АФК "Система". Дивиденды компании за 2014 год составили 20,07 миллиарда рублей. По факту за три года "Система" получила сумму, сопоставимую со стоимостью приобретенных активов – 82 миллиарда рублей. Но та самая "либеральная общественность" сегодня предпочитает не замечать, что АФК неплохо заработала на покупке Башкирского ТЭКа.

"Сейчас многие пытаются представить "Систему" белой и пушистой бизнес-структурой, пострадавшей от админресурса. Я бы хотел напомнить, что вообще-то она пожинает плоды собственного посева, – прокомментировал спор "Роснефти" и АФК "Система" политолог Аббас Галлямов. – Когда-то точно так же грубо – при поддержке силовиков – она заходила в Башкирию. Точно так же – не считаясь ни с мнением местных властей, ни с чувствами населения – она установила контроль над "Башнефтью" и управляла ею так, как считала нужным. Опираясь при этом на тот самый пресловутый административный ресурс. Если бы "Система" хотела, она могла бы укорениться в регионе – отстроить систему социальной поддержки территорий, на которых он работает, коммуникаций с населением и т.д. и т.п. Ничего этого сделано не было. "Система" так и осталась в Башкирии временщиком. Стоит ли удивляться, что все заканчивается именно так, как мы сейчас это видим", – заключил эксперт.

ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ТОЛКА

"Эффективный менеджмент" АФК "Система" – это не просто извлечение прибыли путем вывода активов и денег. По факту из-за "оптимизации" компания разрушила некогда единый и хорошо функционирующий топливно-энергетический комплекс Башкирии, полностью "заточенный" под добычу и переработку нефти. Отношение компании к правам акционеров привело к тому, что миноритарии "Башнефти", среди которых были институциональные инвесторы, выступающие против реорганизации 2014 года, вынуждены были продать свои пакеты акций. Если корпоративные манипуляции были на руку "Системе", то для миноритариев продажа стала единственной альтернативой хоть как-то сохранить вложенные средства.

От реорганизации "Башнефти" пострадал республиканский бюджет: компания формировала (и по сути продолжает формировать) в разные годы от четверти до трети налоговых поступлений Башкирии. Как известно, значительная часть поступлений в региональный бюджет от крупных компаний, которые в нем работают, формируется за счет налога на прибыль. Отсутствие у властей Башкирии достаточного административного ресурса, чтобы контролировать прозрачное отражение прибыли в отчетной документации компании, позволило региональному правительству лишь брать, что дают.

Взамен утраченного относительно надежного источникам поступлений от нефтянки АФК "Система" подписала "социальный договор" с Республикой Башкортостан. Сумма договора ежегодно составляла чуть более миллиарда рублей, увеличившись в последние годы до 1,5 миллиарда. Для регионального бюджета размером 100-150 миллиардов рублей поступления от социальных договоров, инициированных "Системой", составляют не более 1%.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что с приходом "Роснефти" помощь республике возросла в четыре раза. "Мы видим, как мощно "Роснефть" и "Башнефть" помогают в вопросах благотворительности. Скажу, что при прежних акционерах республика в качестве благотворительной помощи получала около 1 с небольшим миллиарда рублей в год. Сегодня эта сумма достигла четырех миллиардов рублей в год, и, поверьте, для нас это очень большие деньги", – сказал он.

Пострадали от реорганизации также работники "Башнефти" и выделенных в отдельные юрлица в ходе предпродажной подготовки компаний. Помимо снижения заработной платы, о чем говорит экс-сотрудник "Башнефти" Шамиль Валеев, разрушена сложившаяся система хозяйствования в едином топливно-энергетическом комплексе республики. Предприятия, созданные самой "Башнефтью" и для обслуживания ее же интересов, внезапно оказались чужими для компании. С устаревшим оборудованием или вообще без оного им было предложено участвовать в тендерах на общих основаниях или искать контракты у других вертикально-интегрированнных нефтяных компаний, конкурируя на формирующемся рынке сервисных услуг с такими гигантами, как Shlumberger.

"Механизмом "отсечения лишней плоти" от БашТЭКа стала жесточайшая тендерная политика, которую проводили представители ижевского клана, привлеченные первым президентом "системовской" "Башнефти" Хорошавцевым, – рассказал Валеев. – Речь о нормах федерального законодательства, применяемых к госпредприятиям. Чтобы заказать одну гайку, задвижку или кувалду, нужную прямо сейчас, по рассказам рядовых сотрудников, нужно было месяцами заполнять ворохи бумаг. Эта строгость и принципиальность, правда, не помешала "Башнефти" приобрести удмуртскую же сеть автозаправок "АСПЭК", которую участники рынка связывали с фамилией президента нефтяной компании".

Пришли в упадок выросшие вокруг нефтегазодобывающего управления поселки и небольшие города: высококвалифицированные нефтяники уезжали из родного дома за тридевять земель – в Ханты-Мансийский округ, на Крайний Север, где были востребованы, где их труд оплачивался значительно выше. На сегодняшний день так называемая маятниковая миграция (отъезды на работу вахтовым методом) в Башкирии составляет до 200 тысяч человек. Эти жители республики платят налоги там, где работают, то есть в Сибири. А в Башкирию возвращаются уже после завершения карьеры с подорванным здоровьем– в качестве потребителей социальных услуг.

С этой точки зрения приход "Роснефти" так же выгоден для компании, как и для Башкортостана. "Сегодня "Роснефть" организует достаточно большую и значимую поддержку муниципалитетов, на территории которых добывается нефть. Есть муниципальные районы, на территории которых добывают 1-3 миллиона тонн нефти, но жизнь в этих районах совсем слабенькая. С приходом "Роснефти" ситуация меняется, и ресурсы выделяются на капитальный ремонт наших больниц, школ, дорог в разы, а иногда в десятки раз больше того, что было три-четыре года тому назад", – рассказал глава Башкирии.

Однако эксперты высказывают серьезные опасения относительно функционирования самой "Башнефти". "Эффективный менеджмент" АФК "Система" был представлен финансистами и корпоративными юристами, а не производственными специалистами-нефтяниками. Каким образом с 2009 года осуществлялось управление производственными активами, насколько грамотными были технические решения по модернизации и ремонту оборудования – доподлинно неизвестно. Наводят на размышления некоторые факты: например, в ночь на 16 июля 2016 года на "Уфанефтехим" произошел взрыв на установке гидрокрекинга, производящей дизтопливо. Пожар от взрыва охватил площадь в 300 квадратных метров, произошел разлив нефтепродуктов, погибли шесть человек. Причиной аварии стала разгерметизация установки, из-за вовремя не устраненного коррозионно-эрозионного износа.

Другим примером служит масштабная авария, случившаяся в 2016 году в электросетях Башкирии. "Мы все очень сильно ощутили на себе, когда у нас в республике два года назад случился блэкаут, – рассказал Рустэм Хамитов. – По вине "БЭСК" энергосистема просто-напросто перестала работать, и четыре-пять часов больше половины республики было без электроэнергии, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, железные дороги и другие крупные предприятия. Тогда мы на себе ощутили, что такое несистемная и ошибочная работа сетевой компании".

Источник в компании не исключает, что решения по жесткой экономии на всем, "выжимание последнего ресурса" из существующего оборудования, изъятие прибыли в качестве дивидендов вместо направления ее на развитие производства и избыточный прагматизм управляющего персонала, присланного "Системой", еще аукнется "Башнефти". А ведь речь идет не только о денежных потерях, но и о безопасности производства для людей и окружающей среды – за примерами последствий любой, даже небольшой аварии на нефтедобывающем, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом производстве далеко ходить не надо. С этим новому владельцу – "Роснефти" – предстоит разбираться и разбираться.

"И "Роснефть" с "Башнефтью" планомерно начинают работу по модернизации. Это в том числе и привлечение инвестиций, и новые рабочие места, и новая работа для наших компаний, которые занимаются сервисным обслуживанием этих промышленных гигантов", – сказал Хамитов в своем интервью. Он также подчеркнул, что новый собственник стал активно привлекать башкирских производителей нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования, машиностроительные завод и проектные институты. "Раньше этого не было, – рассказал глава Башкортостана. – На сегодняшний день почти на 100% загружено катализаторное производство в нашем городе Ишимбае. Ранее "Башнефть" покупала катализаторы за рубежом, и для нас загрузка ишимбайского завода была, на самом деле, проблемой".

ЗА ЧТО СУДИТСЯ "РОСНЕФТЬ"

В конце октября 2014 года 71,6% акций "Башнефти" по решению суда были возвращены в госсобственность – Евтушенков предпочел вернуть приобретенный сомнительными путям актив, чтобы избежать дальнейших проблем с правосудием. На исполнение этого решение потребовалось более двух месяцев. И в этот короткий период тогдашние топ-менеджеры "Башнефти" поработали особенно активно. За два месяца были утверждены сделки по продаже нефтепродуктов на общую сумму в 443 миллиарда рублей (это помимо того, что "Система" дораспределила прибыль "Башнефти" за 2013 год, уплатив почти 37 миллиардов в качестве дивидендов).

После решения суда о возвращении пакета "Башнефти" СМИ со ссылкой на известного в Башкортостане журналиста, депутата Курултая (парламента) республики Ильдара Исангулова отмечали, что "в собственность государства вернулось менее половины того объема собственности, что Евтушенков приобрел у Урала Рахимова". Правда, нефтесервисный "Таргин" АФК "Система" продала в декабре 2016 года "Роснефти" практически по цене покупки 2014 года – за 4,1 миллиарда рублей. А вот бывший "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез" остались за периметром сделки по покупке "Роснефтью" пакета "Башнефти", так как ранее были выведены из нефтяной компании "Системой".

На текущий момент "Роснефть" оспаривает переход 49% акций компании "Система-Инвест" от "Башнефти" обратно к АФК "Система". "Роснефть" не устраивает, что в ходе "реорганизации" "Башнефть" перестала контролировать 49% капитала "Системы-Инвест", владевшей акциями "Уфаоргсинтеза" и "Башкирской электросетевой компании". К слову, чистая прибыль НПЗ "Уфаоргсинтез" в 2015 году составляла 6,22 миллиарда рублей, выручка –32,3 миллиарда. Чистая прибыль "Башкирской электросетевой компании" – монополиста, включающего магистральные и распределительные электрические сети на территории Республики Башкортостан, за 2016 год выросла на 35% и составила почти три миллиарда рублей. Выручка за тот же период выросла на 8% – до 16 миллиардов. Также в "Роснефти" считают неправомерным переход кредиторской задолженности "Системы-Инвест" в 36 миллиарда рублей перед "Башнефтью" к дочерней структуре "Башнефть-инвест" – на деле этот долг просто был "прощен" "Системе". А деньги, как указано выше, были взяты у самой "Башнефти" и направлены на выкуп ее же акций.

Резюмируя: за 82 миллиарда рублей Евтушенков получил компанию, из которой с помощью дивидендной политики было изъято 57 миллиарда чистыми деньгами и еще 106,6 (170 с учетом курса) миллиарда рублей – активами, за которые и развернулся спор в настоящий момент. Оказалось, что в двухтысячных нельзя безнаказанно проделывать с государственной и республиканской собственностью то, что было принято в 1990-х. Но видимо бизнесмен из "лихих девяностых" это не до конца осознал.