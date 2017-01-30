Улюкаева оставили под домашним арестом

Московский городской суд постановил оставить в силе решение Басманного суда о домашнем аресте бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля, передает ТАСС. Защита экс-министра просила отменить решение о домашнем аресте, снять ограничения, разрешить ежедневные прогулки и посещение больницы, а также позволить няне навещать малолетнюю дочь Улюкаева. Суд оставил все ограничения в силе.
Напомним, что Алексей Улюкаев, возглавлявший Минэкономразвития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал у представителя компании "Роснефть" взятку в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки по приобретению госпакета акций "Башнефти".
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