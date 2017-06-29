Банки составили черные списки россиян

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.

Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, передает РИА ФАН со ссылкой на "Известия". О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков.

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию.

Как сообщали Dni.ru, Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.