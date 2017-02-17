Власти нашли средство борьбы с легализацией преступного капитала

"Указ семь-восемь шьешь, начальник?" – спрашивал в фильме "Место встречи изменить нельзя" у следователя Жеглова виртуозный вор-карманник Ручников. Так он называл постановление правительства, датированное 7 августа (07.08). Есть свой "указ семь-восемь" и в сегодняшней России: Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействии терроризму". И его "шьет" Центральный банк РФ многим из банков, у которых отзывает лицензии.

Возросшая активность Центробанка

По данным ресурса "Банки.ру", за последние, примерно, пять лет (с 2012 по настоящий день) в России исчезло 362 банка. Или почти 60% от общего количества банков, действующих сегодня в нашей стране. При этом лишь 53 из них "ушли в небытие" сами, то есть без прямого принуждения со стороны властей. Остальные – более трехсот банков – лишились лицензий по воле Центробанка.

Процесс изъятия лицензий идет по нарастающей. В 2012 году без них остались 22 банка, в 2013 году – 32, в 2014 году – сразу 86, в 2015 году – 93. В текущем году лицензии пока отозваны у 76 банков, но он еще не завершился. Не исключено, что конечные результаты окажутся близкими к прошлогодним.

Вполне очевидно, что Центробанк в своей карательной политике последние годы активизировался. О причинах можно судить по официальной информации из этого учреждения. В 2012 году менее 5% лицензий были отозваны в связи с применением банками так называемых "отмывательных механизмов". Но в 2013 году доля таких случаев резко увеличилась до 25%, а в 2014–2015 годах и вовсе достигла 40%. То есть если по остальным поводам Центробанк наказывает банки, примерно, как и прежде, то реагировать на нарушения "антиотмывочных" законов, и в том числе упомянутого N 115-ФЗ от 7 августа, стал значительно жестче.

Мировые масштабы бедствия

На очень крупном международном экономическом форуме президент одной из стран "третьего мира" призвал никогда не использовать серые финансовые схемы. "К успеху все равно они не приведут", – пояснил свою мысль политический деятель. В этот момент в зале на чистом русском раздался недоумевающий возглас: "Но почему?"

Реплика очень показательна. Безусловно, отмывание капитала – проблема не только российская. По статистике Международного валютного фонда, от 2 до 5% мирового валового внутреннего продукта ежегодно составляют легализованные грязные деньги. Но доля нашей страны в мировых финансах сводится к 1%. То есть в одиночку Россия таким количеством "черных капиталов" мир бы не наводнила.

И все же роль России можно считать особой. Еще недавно она занимала твердое второе место в списке стран, отличившихся на ниве отмывания капитала. По данным издания "Insider.pro", за десять лет с 2002 по 2011 годы из России с подобными целями утекло 880 миллиардов долларов. Опередил в этой номинации нашу страну только Китай и то ненамного: он аналогичным образом лишился примерно одного триллиона долларов. Для сравнения: из занимающей третье место Мексики за тот же период времени тайным образом ушло 460 миллиардов долларов. То есть если бы не Китай, мы были бы далеко впереди планеты всей.

Первые улучшения

После того как Центробанк всерьез взялся за неблагонадежные банки, дела в финансовой сфере пошли на лад. По крайней мере, если верить статистике, с помощью которой аналитики из этого учреждения доказывают эффективность мер по оздоровлению банковской отрасли.

Согласно данным Центробанка, последние два года постоянно уменьшается чистый вывоз капитала из страны. За 2015 год отток сократился более чем в два с половиной раза. За первые девять месяцев нынешнего года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, общий вывоз капитала и вовсе снизился почти в пять раз. Такую благоприятную динамику можно в значительной степени связать именно со снижением объемов нелегального вывоза. Опять же по информации от Центробанка, только за вторую половину 2014 года они упали сразу в девять раз, а за первые три квартала 2015 года – еще на 25%. Иными словами, благодаря отзыву лицензий, в российской экономике теперь остается гораздо больше денег, чем раньше.

Один из способов нелегального вывоза капитала состоит в трансграничных операциях, относится к разряду сомнительных. Речь о фиктивных, по сути, сделках, служащих прикрытием махинаций по отмыванию преступных денег. Но, по сведениям Центробанка, объем таких операций за последний год сократился почти вдвое. То есть улучшения тут тоже налицо, а вместе все перечисленные тенденции дают специалистам основания для оптимистических выводов. Еще недавно в главном банковском ведомстве страны ожидали, что отток капитала из России в 2016 и 2017 годах составит по 25 миллиардов долларов. Затем прогноз был скорректирован в сторону уменьшения. Аналитики Центробанка полагают, что в текущем и следующем годах вывоз капитала из страны не превысит, соответственно, 14 и 17 миллиардов долларов.

Последствия оздоровления

Но достигнуто это будет, очевидно, дальнейшим отзывом лицензий у недобросовестных банков, и в первую очередь, у нарушителей антиотмывочных законов. Год назад президент ВТБ Андрей Костин предположил, что к 2020 году в стране останется не более 300 банков. Иные аналитики еще категоричнее: по их мнению, лицензии сохранят 150–200 банков. На сегодняшний день, если верить информации на сайте "Банки.ру", в России функционируют около 600 банков. Можно представить, насколько серьезной окажется чистка в банковской сфере, если предположения оправдаются.

Плюсы такой чистки очевидны. Власти избавятся от учреждений, которые за склонность к отмывательству ехидно называют "банками-прачечными", и смогут еще эффективнее пресекать всевозможные нарушения на данной почве. Одним же из минусов можно назвать снижение конкуренции в банковской сфере, из-за чего выжившие банки смогут предоставлять услуги на менее выгодных условиях. Однако статистика Центробанка однозначно опасений пока не подтверждает. В январе 2016 года ставка по долгосрочным рублевым кредитам для физических лиц в среднем по тридцати ведущим банкам страны оставалась на уровне двухлетней давности. А средняя ставка по краткосрочным кредитам в конце минувшего лета была даже на 1,5% ниже, чем на тот же самый момент 2014 года, когда банков в стране действовало гораздо больше.

Но очевиден и безусловен самый главный минус оздоравливающей политики – потеря сбережений, хранившихся в утративших лицензии банках. Смягчает ситуацию Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Статья 3 закона предусматривает страховую компенсацию гражданам, лишившихся вкладов в закрывшихся банках. Но, во-первых, она ограничена определенной суммой (с конца 2014 года – 1,4 миллиона рублей на вкладчика). Во-вторых, юридических лиц закон не защищает никак. В результате к концу прошлого года, по подсчетам Агентства по страхованию вкладов, из более 1 триллиона рублей, которые на тот момент были должны закрывшиеся банки клиентам, они могли рассчитывать на возвращение не больше 30%. Нет сомнений, что дальнейший отзыв лицензий у контор, замешанных в отмывочных схемах, приведет к новым и очень серьезным финансовым потерям граждан.