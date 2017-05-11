Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проиграла в суде предпринимателю и супругу певицы Глюк’oZы Александру Чистякову. Партнер Елены Батуриной по несостоявшимся проектам в Марокко не вернет ей вложенные в курорты деньги.

Высокий суд Лондона 10 мая отказал Елене Батуриной во взыскании с Александра Чистякова 74 миллионов евро. Требования бизнесвумен касательно проекта строительства в Марокко около двух миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости не были удовлетворены.

Суд посчитал вероятность потери инвестиций превышающей их возврат, сообщает газета "Коммерсантъ". "Трудности приобретения земли и строительства наряду с другими всегда были очевидными. Вероятность того, что госпожа Батурина потеряет деньги в любом случае, была выше, чем вероятность, что этого не произойдет", – отмечается в тексте решения.

Жена бывшего мэра Москвы утверждала, что была обманута и "цинично эксплуатирована Александром Чистяковым". А началось все с того, что в 2008 году они заключили договор о строительстве недвижимости на севере Марокко. Согласно его условиям, бизнес-леди должна была вложить в проект 100 миллионов евро.

Она перечислила средства на счета марокканской компании Andros Bay, которая должна была заниматься проектом, но строительство так и не началось. Позже выяснилось, что часть средств ушла в офшоры. Весной 2014 года Батурина отсудила 4,5 миллиона евро из заявленных в иске 2013 года 100 миллионов. В 2015-м сумма иска была снижена до 74 миллионов.