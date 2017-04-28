Три российских банка лишились лицензий

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Владпромбанка из Владимира (287 место в банковской системе), банка "СИБЭС" (352 место), зарегистрированного в Омске, и московского Международного строительного банка (423 место), сообщила пресс-служба регулятора. При этом клиенты первых двух кредитных учреждений могут рассчитывать на компенсацию вложенных средств в установленном законе объеме, поскольку и Владпромбанк и "СИБЭС" являются участниками системы страхования вкладом. Международный строительный банк в нее не входит.