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Экономика

У конкурса на строительство участка метро остался один участник

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Единственным участником конкурса на строительство двух участков Третьего пересадочного контура Московского метрополитена с ценовым предложением в 62,1 миллиарда рублей признано подконтрольное структурам ВТБ объединение "Ингеоком". Изначально за контракт конкурировали три фирмы.
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На строительство западного и юго-западного участков Третьего пересадочного контура Московского метрополитена претендовали АО "Объединение “Ингеоком", ООО "СК УС-620" и ООО "МИП Строй-1". При стартовой цене конкурса в 69,7 миллиарда рублей лучшее ценовое предложение сделал "Ингеоком", согласившийся выполнить работы за 62,1 миллиарда рублей. Соответственно, "СК УС-620" предложил выполнить работы за 67,7 миллиарда рублей, а "МИП Строй-1" – за 68 миллиардов рублей. 

Конкурс на строительство двух участков второго кольца Московского метрополитена в конце марта объявило подконтрольное городским властям АО "Мосинжпроект". Согласно условиям конкурсной документации, подрядчик должен построить участок длиной 15,1 километра, на котором будут находиться пять станций – "Народного ополчения", "Нижние Мневники", "Терехово", "Можайская" и "Давыдково", передает агентство экономической информации "Прайм". Работы должны завершиться в мае 2022 года.

20 апреля 2017 года состоялось рассмотрение заявок на участие в конкурсе, в соответствии с которым заявка лишь одной компании – АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" оказалась соответствующей всем требованиям действующего законодательства и конкурсной документации и допущена к дальнейшему участию в конкурсе (Протокол № 98-0217-ОК-1 от 20.04.2017 года, размещен на сайте www.zakupki.gov.ru 24.04.2017 года).

В соответствии с действующим законодательством, в случае допуска к участию в конкурсе только одного претендента конкурс технически признается не состоявшимся и в этом случае Договор на выполнения работ в течении трех рабочих дней передается на подписание единственному допущенному участнику конкурса по цене его предложения.

Таким образом, подписание вышеназванного Договора позволит столичным властям сэкономить на строительстве двух участков Третьего пересадочного контура московского метрополитена более 7,6 миллиарда рублей бюджетных средств.

Объединение "Ингеоком" существует с 1989 года, 55% "Ингеоком" в настоящее время находятся под контролем группы ВТБ, еще 30% контролируются строительной компанией "Ойкумена", 15% у менеджмента предприятия.

В феврале 2017 года АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" построен участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Парк Победы"; в сентябре 2017 года будет сдан строящийся участок Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" Московского метрополитена.

Автор: Геннадий Куприянов25 апреля 2017, 10:02

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