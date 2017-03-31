Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии

Взрывы в метро Петербурга Елене Воробей запретили въезд на Украину Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
партнеры
Понедельник 3 апреля
Лента новостей
15:59
Число раненых в результате взрыва в Петербурге выросло до 50
15:55
Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству
15:52
Хвастовство Водонаевой возмутило поклонников
15:52
Путин обсудил взрыв в Петербурге с главой ФСБ
15:49
Нонна Гришаева стала брошенной женой
15:46
В России учредят День волонтера
15:40
В Петербурге закрыли восемь станций метро после взрыва
15:35
Прямая трансляция с места взрыва в метро Петербурга
15:33
По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга начата проверка
15:30
Джентльмены предпочитают девушек на каблуках
15:27
Путину доложили о взрыве в метро Петербурга
15:19
Названо число погибших во время взрыва в метро Петербурга
15:18
В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва
15:16
В Петербурге в вагоне метро взорвался неустановленный предмет
15:13
В петербургском метро объявлена эвакуация после взрыва
15:10
В МЧС проверяют информацию о взрыве в метро Петербурга
15:00
Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз
14:57
Известную российскую модель избили в московском ресторане
14:57
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
14:56
Что любит есть Владимир Путин
14:52
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
14:47
Опрокинувшийся грузовик перекрыл полосу МКАД
14:45
Путин высказался об ограничении свободы в Сети
14:37
ЕС назвал причину срыва украинского "безвиза"
14:36
В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали лихачей на BMW
14:28
В России появится новый мобильный оператор
14:25
Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
14:18
Известный оперный певец госпитализирован в Москве
14:14
Гороскоп здоровья на апрель
14:11
Как исправить ситуацию с питанием в школах
14:08
Как Шурыгина вдохновила Enjoykin
14:04
В детсаду защитили выкинувшую ребенка из окна нянечку
14:00
Уроки памяти Евтушенко пройдут в школах
13:56
Соратник Порошенко проговорился о его вранье
13:35
Скромница Анна Снаткина произвела фурор своим декольте
13:28
Выступление Владимира Путина на форуме ОНФ
13:27
Киркоров поразил немужским видом
13:23
Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154
13:14
В московской школе на перемене ребенку сломали позвоночник
13:09
Украина попала в свой же капкан
13:05
"Единая Россия" запустила горячие линии по праймериз
12:59
Беременная Стоцкая перестала следить за собой
12:51
Как веселятся в Голландии весной
12:46
Как Россия выиграла у "Евровидения"
12:37
Эвелина Бледанс скорбит об умершей звезде "Маски-шоу"
12:35
Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
12:27
В Московском зоопарке родился детеныш альпака редкого окраса
12:23
Актриса Дарья Мельникова показала округлившийся живот
12:23
Названы самые успешные женщины России
12:02
Кучера наорал на украинских пограничников
11:58
Сибирячка засудила врачей за случайное лишение девственности
11:56
Главные трюки звездного контуринга (видео)
11:56
Когда завершат реконструкцию Филевской линии метро
11:46
Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи
11:37
В Москве заботливый насильник вызвал своей жертве такси
11:35
Жена Прилучного поразила неподобающим видом
11:35
Звезда сериала "Мата Хари" подралась с охранником в музее
11:13
Россиян будут сажать за кражу электричества
11:13
Последняя воля поэта Евтушенко
11:13
Родственник Максаковой: Год прошел весело!
11:00
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
10:57
Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала
10:54
"Заказчик" убийства Вороненкова сделал заявление
10:43
Десяткам тысяч водителей запретили садиться за руль
10:41
Воробей постигла печальная участь Самойловой
10:29
Москвичи пожаловались на сильный запах сероводорода
10:26
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
10:22
Житель Подмосковья убил сына одним ударом
10:17
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
10:13
Какаду станцевал под Элвиса Пресли
10:04
Ольга Бузова всех обманула
09:52
На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника
09:47
Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"
09:17
Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!
09:14
Актер из "Маски-шоу" умер от рака
08:23
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
08:18
Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель
08:14
Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности
08:01
Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП
07:50
Любовный гороскоп на апрель
01:20
Юный фаворит Волочковой оказался в детдоме
00:56
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
00:09
Елену Воробей задержали в аэропорту Киева
17:58
В Париже жестоко избили режиссера из России
17:48
В Москве собрались любители безумных татуировок
17:43
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
17:25
Пресная вода по всему миру становится ядовитой
17:20
ОНФ поможет избавиться от "убитых" дорог
17:17
География нарушений прав журналистов расширяется
16:48
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа
16:37
Свадебный кортеж устроил беспредел на дороге (видео)
16:24
Как сделать кружки и секции доступными для школьников
16:14
Известного ведущего избили в центре Москвы
15:50
Футболиста унизили из-за неудачного удара
15:28
Как платные парковки изменили Москву
14:57
В Подмосковье школьница выпала из окна во время селфи
14:48
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
14:19
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)
14:04
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины
13:49
Усэйна Болта застали в объятиях модели
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку
Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку
Экономика

Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Руководители канадской машиностроительной фирмы Bombardier выписали себе премии в несколько миллионов долларов за счет средств, взятых в долг у государства. При этом сама организация уже долгое время терпит убытки.
прочитано 1574 раза

Пятерка топ-менеджеров компании, включая президента Алена Бельмэра, за 2016 год выписала себе премии на общую сумму в 32,6 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом, суммарный размер поощрений вырос на 10,7 миллиона долларов, передает CBC.

ПО ТЕМЕ

"Ильюшин Финанс" купил лайнеры Bombardier

Начальник полиции приказал скинуться ему на премию

"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира

Примечательно, что Bombardier работает в убыток уже несколько лет, и руководство компании неоднократно обращалось за помощью к правительству Канады. В 2015 году администрация провинции Квебек, в которой зарегистрирована строительная фирма, инвестировала в нее один миллиард долларов в обмен на пакет акций проекта C Series. В 2017 году федеральное правительство уже было готово предоставить организации кредит в 280 миллионов долларов.

"Компания начала выпрашивать деньги у государства. Она грозилась, что если им не выдадут необходимую сумму, то всех сотрудников организации придется уволить", – рассказал президент инвестиционной фирмы Дэвид Баскин.

Несмотря на полученные субсидии руководство Bombardier все равно сократило издержки за счет увольнения 14,5 тысячи сотрудников. "Это показывает потрясающее отсутствие чувства меры", – подчеркнул эксперт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал действия топ-менеджмента авиастроительной фирмы. "Мы уважаем свободный рынок и выбор его игроков. Но мы несем ответственность за инвестиции, которые должны вести к увеличению рабочих мест", – заявил он.

Напомним, ранее командир батальона архангельского управления МВД приказал подчиненным скинуться ему на Новый год. Свое требование он обосновал тем, что не получил ежегодную премию. В результате сотрудники ведомства передали своему начальнику 60 тысяч рублей.

Автор: Константин Улюкаев31 марта 2017, 15:04

комментарии

Политика

МИД в День дурака высмеял истерики Запада
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
Сколько депутаты тратят на благотворительность
Руководство ЕС намерено поддержать развал США

Шоу-бизнес

Хвастовство Водонаевой возмутило поклонников
Нонна Гришаева стала брошенной женой
Семья Пьехи шокирована взрывом в петербургском метро
Известную российскую модель избили в московском ресторане

Проишествия

В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени
Известного ведущего избили в центре Москвы
Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан

Lifestyle

Известный оперный певец госпитализирован в Москве
Как веселятся в Голландии весной
Эвелина Бледанс скорбит об умершей звезде "Маски-шоу"
Главные трюки звездного контуринга (видео)
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды

Фигуристку осудили за "банный портрет" и сравнили с Ольгой Бузовой
Шоу-бизнес

Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!

Популярная телеведущая высказала свое мнение
Шоу-бизнес

Родственник Максаковой: Год прошел весело!

Племянник оперной певицы рассказал о переменах в жизни
Общество

Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи

Белорусский лидер поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно

Гороскоп

Гороскоп здоровья на апрель
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
Любовный гороскоп на апрель
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ

Фоторепортажи

Жена Прилучного поразила неподобающим видом
Мария Кожевникова спрятала живот за свободным платьем
В Москве собрались любители безумных татуировок
Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака

Спорт

Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
Футболиста унизили из-за неудачного удара
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru