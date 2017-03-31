Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии

Руководители канадской машиностроительной фирмы Bombardier выписали себе премии в несколько миллионов долларов за счет средств, взятых в долг у государства. При этом сама организация уже долгое время терпит убытки.

Пятерка топ-менеджеров компании, включая президента Алена Бельмэра, за 2016 год выписала себе премии на общую сумму в 32,6 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом, суммарный размер поощрений вырос на 10,7 миллиона долларов, передает CBC.

Примечательно, что Bombardier работает в убыток уже несколько лет, и руководство компании неоднократно обращалось за помощью к правительству Канады. В 2015 году администрация провинции Квебек, в которой зарегистрирована строительная фирма, инвестировала в нее один миллиард долларов в обмен на пакет акций проекта C Series. В 2017 году федеральное правительство уже было готово предоставить организации кредит в 280 миллионов долларов.

"Компания начала выпрашивать деньги у государства. Она грозилась, что если им не выдадут необходимую сумму, то всех сотрудников организации придется уволить", – рассказал президент инвестиционной фирмы Дэвид Баскин.

Несмотря на полученные субсидии руководство Bombardier все равно сократило издержки за счет увольнения 14,5 тысячи сотрудников. "Это показывает потрясающее отсутствие чувства меры", – подчеркнул эксперт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал действия топ-менеджмента авиастроительной фирмы. "Мы уважаем свободный рынок и выбор его игроков. Но мы несем ответственность за инвестиции, которые должны вести к увеличению рабочих мест", – заявил он.

Напомним, ранее командир батальона архангельского управления МВД приказал подчиненным скинуться ему на Новый год. Свое требование он обосновал тем, что не получил ежегодную премию. В результате сотрудники ведомства передали своему начальнику 60 тысяч рублей.