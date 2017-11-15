Иностранцы смогут воспользоваться tax free в России

Нижняя палата парламента в среду, 15 ноября, приняла во втором, основном чтении законопроект о пилотном запуске системы tax free в России. Механизм подразумевает возврат гражданам других государств уплаченного налога на добавленную стоимость.

Согласно нормативно-правовому акту, граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, получат возможность компенсации суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченной ими при совершении покупок в розницу в России. Нововведения касаются товаров, которые иностранцы приобрели внутри нашей страны и вывезли за ее пределы в течение трех месяцев.

Для этого документ предлагает включить в Налоговый кодекс новую статью, которая закрепляет возможность соответствующей компенсации и установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, предоставляемых российскими компаниями иностранцам. Также законопроект содержит норму об определении перечня документов, которые необходимо подать в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость.





На возврат уплаченного зарубежными гостями НДС предлагается выделить один год. В Минфине отметили, что система tax free пока может появиться только в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Участвующие в системе магазины определить будет достаточно легко: их промаркируют. По словам замминистра финансов России Ильи Трунина, предлагается два способа возмещения уплаченного налога для иностранных граждан: либо через специального оператора, либо напрямую через участвующую в системе торговую точку.

В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что на реализацию механизма tax free может понадобиться около 150-200 миллионов рублей в первый год. Немалые расходы понесут Федеральные таможенная и налоговая службы.



Компенсировать затраты планируется за счет увеличения турпотока в Россию и роста объемов розничного товарооборота. Система tax free способна привлечь в нашу страну большое количество иностранцев, что особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, и в целом повысить туристическую привлекательность России.

