В России заработает система tax free

Популярная у международных туристов система tax free, предполагающая возмещение уплаченного в другой стране НДС, вскоре заработает и в России. Госдума в среду, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранцам права на возврат налога при вывозе приобретенных в нашей стране товаров.

Согласно одобренным поправкам в Налоговый кодекс, иностранные граждане получат возможность получения компенсации НДС, уплаченного ими при совершении покупок в розницу на территории России. Исключение составят подакцизные и товары, которые будут включены в специальный перечень, утверждаемый правительством. Для того, чтобы получить возврат суммы налога, товар должен вывозиться за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Возместить сумму НДС иностранный гражданин сможет в течение года. При этом необходимо, чтобы он вывез за пределы России покупку на сумму не менее 10 тысяч рублей. Примерный порядок возмещения таков: иностранный гражданин на территории России покупает товар и получает соответствующие документы. Затем делается отметка на таможне, после чего ему будут возвращаться денежные средства.

При этом участвующие в системе tax free магазины определить будет достаточно легко: их промаркируют. По словам замминистра финансов России Ильи Трунина, предлагается два способа возмещения уплаченного НДС для иностранных граждан: либо через специального оператора, либо напрямую через участвующий в системе магазин.

"Для начала целесообразно опробовать tax free в крупных аэроузлах и морских портах с большим пассажиропотоком", – сказал он.





Нормативно-правовой акт, в числе прочего, направлен на стимулирование въездного туризма в Россию, в том числе из дальнего зарубежья. Соответственно, будут развиваться предприятия, которые оказывают такую услугу. Особенно актуальным вопрос введения tax free становится в преддверии Чемпионата мира по футболу, который Россия примет уже в следующем году.

По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, законопроект поспособствует продвижению отечественных товаров за границей. Кроме того, отметил парламентарий, он несет и репутационный смысл, что также имеет немаловажное значение перед Мундиалем. В то же время Фаррахов подчеркнул, что нормативно-правовой акт еще нужно доработать ко второму чтению. В частности, полагает депутат, целесообразно конкретизировать механизм обращений иностранных граждан для получения ими возмещения.





В настоящий момент предполагается ввести механизм tax free с 1 января следующего года. Тем не менее, сроки могут быть изменены. Это зависит от готовности профильных ведомств к реализации прописанных в нормативно-правовом акте нововведений.

