Киев раскрыл "разрушительный" эффект от Крымского моста

Грузооборот морского торгового порта в Бердянске, находящегося на Азовском море, упал на 30% из-за строительства Крымского моста через Керченский пролив. На это посетовал глава администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

По его словам, грузовладельцы решили переориентировать потоки на другие украинские порты, в основном в Одессу и Николаев. "Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива из-за этого моста", – пояснил Вецкаганс.

Руководитель администрации морских портов Украины выразил надежду, что рано или поздно грузоперевозки на Азовском море вернутся к прежним показателям. "Грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором возможно работать", – сказал он.





Ранее в Киеве озвучили приблизительный ущерб от Крымского моста. По словам представителя "прокуратуры Автономной Республики Крым" Гюндуза Мамедова, Незалежная потеряет около десяти миллиардов гривен – порядка 22 миллиардов рублей. В свою очередь заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что возведение моста обернется "морской изоляцией" страны.

На истерики Киева строители Крымского моста не обращают внимания. На этой неделе завершилась грандиозная и сложнейшая операция по установке автомобильной арки – ее подняли на фарватерные опоры и закрепили на высоте 35 метров.





Основные мостовые опоры арки готовы на 90%. Полностью перекрыть их пролетами планируется до конца 2017 года. В целом вся работа по автодорожной части Крымского моста будет завершена в начале следующего года.

Ранее мостовики установили железнодорожную арку. Гигантская конструкция весом пять тысяч тонн была поднята на опоры в августе. Строители планируют запустить автомобильное движение по мосту в 2018 году, а железнодорожное – в 2019-м.

