"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера

Сергей Юрский скончался в феврале 2019-го на 84-м году жизни. Смерть народного артиста стала горем не только для близких, но и для почитателей его таланта.

46-летняя дочь Сергея Юрского Дарья рассказала, как живут члены семьи после смерти артиста. Оказавшаяся вдовой Наталья Тенякова долго не могла прийти в себя. Избранница актера не хотела оставаться одна, поэтому на некоторое время переехала к наследнице.

Семейство проводит карантинные дни на даче. Дарья отметила, что переживает самоизоляцию легко. Она считает, что пауза была необходима многим актерам. "Мы все время нервничаем и переживаем, уровень стресса очень высокий. А сейчас мир остановился", – призналась Юрская.

Дочь Сергея Юрьевича пошла по стопам родителей и тоже стала артисткой. Еще в детстве Дарья была задействована в театральных постановках.

Что касается личной жизни наследницы знаменитого актера, то все сложилось весьма интересно. Юрская два раза вышла замуж за одного и того же человека. В браке с одноклассником Алексеем Лебедевым она была 14 лет и даже родила сына.

Однако потом она стала встречаться с актером Магомедом Костоевым. Отношения были недолгими, но Дарья успела обзавестись еще одним наследником. Далее последовал тяжелый развод, в ходе которого она пыталась отвоевать сына у экс-возлюбленного.

Получив полную опеку над ребенком, Дарья вернулась к Алексею, вновь вышла за него замуж. Ее второй сын знает, кто его настоящий отец, однако все равно называет Лебедева папой.