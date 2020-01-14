Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию

Известный режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации. Кинодеятель перенес экстренную операцию на левой голени.
Как передает телеграм-канал Mash, врачи диагностировали у Соловьева инфильтрат нижних конечностей – скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью лимфы и крови. Состояние режиссера осложняется тем, что он страдает от диабета.
Напомним, что Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа. Он работал над такими картинами, как "Асса", "Три сестры" и "Дом под звездным небом".
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