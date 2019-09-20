Умерла заслуженная артистка России Ирина Богачева. Она скончалась на 81-м году жизни. О трагедии сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Большую часть жизни Ирина Богачева посвятила театральной сцене, пишет телеканал "360". Была кавалером ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством, а также почетным гражданином Санкт-Петербурга.
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