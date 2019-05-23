Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике

На экранах российских кинотеатров появился фильм "Алладин" режиссера Гая Ричи. 23 мая состоялась долгожданная премьера.

Кинокартина "Алладин" стала одной из самых ожидаемых премьер мая. Еще до выхода на экраны фильм породил массу противоречивых отзывов.

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Хотя "Алладин" является адаптацией одноименного мультфильма 1992 года, Гай Ричи внедрил в него свежие идеи. Некоторые зрители по достоинству оценили новое режиссерское видение. Современная версия про молодого воришку Алладина и принцессу Жасмин заставляет любителей этого жанра как смеяться, так и плакать.

Роль Алладина получил актер египетского происхождения Мена Массуд, известный по сериалам "В надежде на спасение" и "Джек Райан". Британская актриса Наоми Скотт из "Могучих рейнджеров" сыграла принцессу Жасмин. А в Джинна перевоплотился Уилл Смит ("Люди в черном", "Я – легенда"). Именно "голубой" актер стал главным объектом насмешек.

После официального выхода трейлера фильма "Алладин" Twitter наполнился множеством шутливых комментариев. Интернет-пользователи будто начали соревноваться за самый оригинальный и смешной отзыв. "Джинн Уилла Смита – это то, что появляется в моей комнате, когда у меня наступает сонный паралич", "Все мои три желания будут одинаковыми – "развидеть" Джинна Уилла Смита", "Если бы я увидела Джинна Уилла Смита в детстве, у меня бы полторы недели не прекращались кошмары", – не унимались комментаторы.

Также под прицел критиков попала Жасмин. Из своенравной девушки она превратилась в "размазню". Это огорчило поклонников восточной красавицы.

По мнению некоторых зрителей, изменение сюжетной линии испортило всеми любимого "Алладина". В ряде эпизодов на первый план вышла любовная линия Джинна, которую публика сочла неуместной.

Несмотря на диаметрально противоположные отзывов, кинокартина "Алладин" стремительно набирает популярность. Явным преимуществом являются оригинальные саундтреки к фильму, которые многим пришлись по душе.