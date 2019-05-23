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Культура

Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике

Кадр из фильма "Аладдин"
На экранах российских кинотеатров появился фильм "Алладин" режиссера Гая Ричи. 23 мая состоялась долгожданная премьера. 
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Кинокартина "Алладин" стала одной из самых ожидаемых премьер мая. Еще до выхода на экраны фильм породил массу противоречивых отзывов.

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Хотя "Алладин" является адаптацией одноименного мультфильма 1992 года, Гай Ричи внедрил в него свежие идеи. Некоторые зрители по достоинству оценили новое режиссерское видение. Современная версия про молодого воришку Алладина и принцессу Жасмин заставляет любителей этого жанра как смеяться, так и плакать.

Роль Алладина получил актер египетского происхождения Мена Массуд, известный по сериалам "В надежде на спасение" и "Джек Райан". Британская актриса Наоми Скотт из "Могучих рейнджеров" сыграла принцессу Жасмин. А в Джинна перевоплотился Уилл Смит ("Люди в черном", "Я – легенда"). Именно "голубой" актер стал главным объектом насмешек.

После официального выхода трейлера фильма "Алладин" Twitter наполнился множеством шутливых комментариев. Интернет-пользователи будто начали соревноваться за самый оригинальный и смешной отзыв. "Джинн Уилла Смита – это то, что появляется в моей комнате, когда у меня наступает сонный паралич", "Все мои три желания будут одинаковыми – "развидеть" Джинна Уилла Смита", "Если бы я увидела Джинна Уилла Смита в детстве, у меня бы полторы недели не прекращались кошмары", – не унимались комментаторы.

Также под прицел критиков попала Жасмин. Из своенравной девушки она превратилась в "размазню". Это огорчило поклонников восточной красавицы.

По мнению некоторых зрителей, изменение сюжетной линии испортило всеми любимого "Алладина". В ряде эпизодов на первый план вышла любовная линия Джинна, которую публика сочла неуместной.

Несмотря на диаметрально противоположные отзывов, кинокартина "Алладин" стремительно набирает популярность. Явным преимуществом являются оригинальные саундтреки к фильму, которые многим пришлись по душе. 

Автор: Анастасия Горюнова23 мая 2019, 12:50

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