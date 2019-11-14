Посвятила жизнь Мариинскому театру: умерла знаменитая пианистка

Пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская скончалась в возрасте 65 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба учреждения. Причина смерти не называется.
Наталия Домская посвятила жизнь работе в Мариинском театре. Она участвовала в постановке оперных спектаклей "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". В качестве пианистки-аккомпаниатора Наталия Домская выступала с солистами Ириной Богачевой, Николаем Путилиным и Галиной Ковалевой.
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