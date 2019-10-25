"Анормальных" людей начинает преследовать государство

"Анормальных" людей начинает преследовать как государство, так и общество, они оказываются вне закона. Одной из жертв таких обстоятельств становится семилетняя девочка Хлоя, которой строго-настрого запрещено выходить из дома, ведь она обладает невероятным даром подавления и контроля воли людей. Все, чего она хочет, – вести счастливую жизнь обычного ребенка вместе со своей мамой. И в какой-то момент она решает нарушить правила, чтобы купить себе немного мороженого.
Именно такую историю решает рассказать нам фильм "Иные", который в этот уикенд вы сможете увидеть в кинотеатре. Он берет до боли знакомый сюжет и показывает его с другого ракурса.. На какие действия готовые пойти анормальные люди, чтобы защитить себя и своих близких. Стоит ли их бояться?
Этот фильм не будет пугать вас или показывать микс из пафосных картинок. Он будет стараться привлечь вас весьма приближенной к реальности атмосферой, множеством загадок и своим уникальным видением происходящих в этом мире событий.
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