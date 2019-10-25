"Анормальных" людей начинает преследовать государство

Все мы привыкли к киновселенным, где супергерои используют свои способности для борьбы с преступным миром. Но что будет, если люди увидят в этих талантах не дар, а потенциальную угрозу? Или захотят воспитывать и использовать их как оружие?

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